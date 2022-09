आजोबा झाल्यानंतर कसं वाटतंय? अनिल कपूर यांनी सांगितला खास अनुभव..

anil kapoor : बॉलिवूड अभिनेत्री सोनम कपूर आणि तिचा पती आनंद अहुजा यांनी 20 ऑगस्ट रोजी एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. एक पोस्ट शेअर करत सोनम कपूरने चाहत्यांना ही गुडन्यूज दिली आणि बॉलीवुड सह चाहत्यांकडूनही शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. यामध्ये अनिल कपूर आजोबा झाल्याने त्यांच्याकडे सर्वांचे विशेष लक्ष होते. त्यांच्यासाठी हा अत्यंत आनंदाचा दिवस होता. आजोबा होऊन कसं वाटतंय असं त्यांना सातत्याने विचारलं जातंय. पण हा अनुभव नेमका कसा आहे ते आज अनिल कपूर यांनी अत्यंत सुंदर शब्दात मांडला आहे.

आजोबा होणे हे प्रत्येक वडिलासाठी आंनदाचा क्षण असतो. बॉलीवूडचे नवे आजोबा, अनिल कपूर, आपल्या नातवाच्या जन्माने अत्यंत आनंदित झाले आहेत. आजोबा झाल्यानंतर काय वाटतं हे आता अनिल कपूर यांनी सांगितले आहे. अनिल यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले 'आजोबा झाल्यानंतरचा अनुभव खुपच वेगळा आहे. आपण जगाच्या सर्वोच्च स्थानी असल्यासारखं वाटतंय. सध्या मी एका प्रोजेक्ट निमित्त व्यस्त असल्याने मुंचकीनसोबत म्हणजे आमच्या छोट्या नातवासोबत वेळ घालवनं शक्य होत नाहीय. पण त्यांची आजी म्हणजे माझी पत्नी सुनीता आणि मुलगी सोनम, जावई आनंद हे सर्व बाळाची काळजी घेत आहेत. मी प्रत्यक्ष त्याच्या सोबत नसलो तरी मी त्याच्या सोबतच आहे. त्याला दररोज पाहणे हे माझ्यासाठी सर्वात आनंददयी आहे.'

सोनमने (sonam kapoor) नुकतेच मातृत्व स्वीकारल्यामुळे तिचे जीवन आता कसे बदलेल याबद्दल खुलासा केला होता. सोनम म्हणाली होती, “मुल आलं की आपले प्राधान्यक्रम बदलतात. पण मला वाटतं की ते मुल जगात येणे हा आपला निर्णय आहे. आपण त्याला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा एक अतिशय स्वार्थी निर्णय आहे,' असे सोनम एका मुलाखतीत म्हणाली होती.