Animal On OTT : 'ॲनिमल' चे एक्सटेंडेड व्हर्जन प्रदर्शित होणार, थिएटरमध्ये जे 'सेन्सॉर्ड' होतं ते 'ओटीटीवर' दिसणार?

Ranbir Kapoor’s ‘Animal’ to release on OTT : बॉलीवूडचा गेल्या वर्षातील सर्वाधिक चर्चेतील आणि वादग्रस्त चित्रपट म्हणू ज्याकडे पाहिले गेले तो (Ranbir Kapoor Animal Movie) रणबीर कपूरचा ॲनिमल नावाचा चित्रपट. ॲनिमल हा चित्रपट आता ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे. नेटफ्लिक्स या (Animal Released On Netflix) ओटीटीवर तो नेटकऱ्यांना पाहता येणार आहे. मात्र ओटीटीच्या चाहत्यांसाठी मेकर्सनं आणखी एक गोड बातमी शेयर केली आहे.