Ankita Lokhande: अंकीता लोखंडेच्या वडीलांचं निधन, वयाच्या ६८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Ankita Lokhande Passed Away News: अभिनेत्री अंकिता लोखंडेचे वडील शशिकांत लोखंडे यांचे निधन झाले आहे. 12 ऑगस्ट रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. ते 68 वर्षांचे होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 13 ऑगस्ट 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता ओशिवरा स्मशानभूमीत अंतिम संस्कार केले जातील. काही काळ त्यांची तब्येत खराब होती. अंकिता आणि तिचा पती विकी जैन यांनी अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यंदाच्या फादर्स डेला अंकिता लोखंडेने तिचे वडील शशिकांत लोखंडे यांच्यासाठी एक भावनिक पोस्ट लिहिली.

