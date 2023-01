Annu Kapoor admitted: अभिनेते अन्नू कपूर रूग्णालयात.. प्रकृती बाबत मोठी अपडेट..

By

Annu Kapoor Hospitalized: आपल्या आवाजाने आणि अभिनयाने बॉलीवुडमध्ये स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करणारे अभिनेते अन्नू कपूर (Annu Kapoor) यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

गुरुवारी सकाळी अचानक त्यांच्या छातीत दुखू लागल्यानेत्यांना दिल्लीतील सर गंगाराम रुग्णालयात (Sir Ganga Ram Hospital) दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून प्रकृती स्थिर आहे.

(Annu Kapoor admitted to Delhi hospital for chest pain, stable and recovering)

त्यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती देताना डॉक्टर संजय स्वरूप म्हणाले की, अन्नू कपूर यांच्या छातीत दुखत होतं. परंतु त्यांना हृदयविकाराचा झटका आलेला नाही, ही कंजेशन होतं. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून प्रकृती पूर्णतः स्थिर आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 26 जानेवारीला सकाळी त्यांना अचानक छातीत दुखू लागलं. त्यानंतर त्यांना तात्काळ दिल्लीतील सर गंगाराम रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

अन्नू कपूर अभिनेतेच नाहीत उत्तम गायक आहेत. त्यांच्या आवाजाची जादू दाखवत त्यांनी अनेक शो होस्ट केले आहेत. संगीत आणि बॉलीवुडमधली गाणी यावर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. त्यांनी 100 हून अधिक चित्रपट केले असून राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्मफेअर पुरस्कार असे कित्येक पुरस्कार त्यांना मिळाले आहेत.