अनुपम खेर यांना 'बेस्ट अ‍ॅक्टर'चा पुरस्कार

प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेते अनुपम खेर यांना 'न्यूयॉर्क सिटी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलम'ध्ये (NYCIFF) 'बेस्ट अॅक्टर' (Best Actor Award) या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. 'हॅपी बर्थ डे' (Happy Birthday) या शॉर्ट फिल्मसाठी त्यांना सन्मानित करण्यात आलं आहे. हा लघुपट प्रसाद कदम यांनी दिग्दर्शित केला असून निर्मिती एफएनपी मीडियाने केली आहे. या शॉर्ट फिल्ममध्ये अनुपम खेर आणि आहना कुमरा प्रमुख भूमिकेत झळकले आहेत. (anupam kher bags best actor award at nyciff for short film happy birthday)

''हॅपी बर्थ डे' या शॉर्ट फिल्मला न्यूयॉर्क सिटी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये 'बेस्ट फिल्म' आणि अनुपम खेर यांना बेस्ट अॅक्टर असे दोन पुरस्कार मिळाल्यामुळे मनापासून आनंद होतोय", शॉर्टफिल्मचे निर्माते गिरीष जौहर यांनी सांगितलं.

पुढे ते म्हणतात, "अनुपम खेर खरोखरच एक ग्लोबल आयकॉन आहेत. आहना कुमरा यांनाही नामांकन मिळाले होते. सर्वांनीच आपापल्या परीने उत्तम कामगिरी केली". दरम्यान,'हॅपी बर्थडे' ही शॉर्टफिल्म लवकरच ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.