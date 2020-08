सुशांत प्रकरणात महेश भट्ट यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांवर अनुपम खेर यांनी दिली प्रतिक्रिया

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्युला दोन महिने पूर्ण झाले. या प्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. 'एमएस धोनी' सिनेमात सुशांतच्या वडिलांची भूमिका साकरणारे अभिनेते अनुपम खेर यांनी या प्रकरणात त्यांची प्रतिक्रिया दिला आहे. त्यांनी या प्रकरणात महेश भट्ट यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांवर त्यांच मत मांडलं आहे. हे ही वाचा: सलमान खानने त्याच्या हटके अंदाजात दिल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा, पाहा व्हिडिओ अनुपम खेर सुशांत आणि त्याच्या कुटुंबियांना पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की या प्रकरणात सीबीआय तपासणी झाली पाहिजे. टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी महेश भट्ट यांच्यावर देखील प्रतिक्रिया दिली. महेश भट्ट यांची स्तुती करत त्यांनी म्हटलंय की 'त्यांना बेनिफिट ऑफ डाऊट दिला गेला पाहिजे. अनुपम यांनी म्हटलं ती ते तोपर्यंत असं करत राहतील जोपर्यंत ते दोषी सिद्ध होत नाहीत किंवा स्वतःहून पुढे येऊन याबाबत काही प्रतिक्रिया देत नाहीत.' अनुपम यांनी यापुढे जाऊन असंही सांगितलं की, 'ते नेहमी आयुष्याशी संबंधित सल्ला घेण्यासाठी महेश भट्ट यांच्याकडे जातात. त्यांनी हे देखील सांगितलं की महेश भट्ट यांना त्यांच्या पाठिंब्याची गरज नाहीये. ते एक अशी व्यक्ती आहेत जे स्वतः त्यांची लढाई लढू शकतात. ' सुशांत मृत्यु प्रकरणात नुकतेच सीबीआयने सुशांतचे वडिल केके सिंह, बहीण आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांचे जबाब नोंदवून घेतले आहेत. सुशांतची एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे देखील त्याच्या कुटुंबाच्यासोबत आहे. या प्रकरणात ईडू कडूनही तपास सुरु आहे. anupam kher reacts on allegations on mahesh bhatt in sushant singh rajput case

Web Title: anupam kher reacts on allegations on mahesh bhatt in sushant singh rajput case