भाजपाच्या जाहिरनाम्याची अनुराग कश्यपने उडवली टर

मुंबई - बिहारमधल्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. त्यावरुन इलेक्शन फिव्हर तयार होऊ लागला आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी भाजपचा जाहिरनामा प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यावरुन लगेचच वादाला सुरुवात झाली. सोशल माध्यमांतून चर्चेला तोंड फुटले. यात अनेकांनी त्यांच्या जाहिरनाम्यावर टीका केली आहे. प्रख्यात दिग्दर्शक अनुराग कश्यप याने त्या जाहिरनाम्यावर आगपाखड केली आहे. वादा तेरा वादा अशा शब्दांत त्याने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

बिहार निवडणुकीसाठी भाजपाने ११ संकल्प असणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये अगदी करोनाच्या लसीपासून ते रोजगार आणि अल्पबचत गटांपर्यंत अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे. आयसीएमआरने परवानगी दिल्यानंतर बिहारमधील सर्व व्यक्तींना करोनाचा लस मोफत दिली जाईल असं जाहीरमान्यात म्हटलं आहे.

बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहिरनाम्यामधील एक आश्वासन सध्या सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमधील जनतेला करोनाची लस मोफत देण्यात येईल, असं आश्वासन भाजपाने दिलं आहे. त्यांच्या या आश्वासनावर दिग्दर्शक अनुराग कश्यप याने प्रतिक्रिया दिली. त्याने राजेश खन्ना यांच्या ‘दुश्मन’ चित्रपटातील ‘वादा तेरा वादा’ या गाण्याचा व्हिडाओ ट्विट करुन भाजपावर उपरोधिक टोला लगावला आहे.

This song is just like the Vaccine https://t.co/FiwoCIlV2X

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) October 22, 2020