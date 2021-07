अनुराग कश्यपच्या मुलीवर भडकले नेटकरी

By

निर्माता-दिग्दर्शक अनुराग कश्यपची मुलगी आलिया कश्यप तिच्या व्हिडीओंमुळे नेहमी चर्चेत असते. काही दिवसांपूर्वी आलियाने तिचा व्लॉग पोस्ट केला होता. यामध्ये ती तिच्या वडिलांना विविध प्रश्न विचारताना दिसतेय. मात्र याच व्हिडीओमुळे नंतर तिला नकारात्मक प्रतिक्रियांचा, ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. 'आस्किंग माय डॅड ऑकवर्ड क्वेश्चन्स' या व्हिडीओ सेशनमध्ये आलियाने अनुराग कश्यपला काही प्रश्न विचारले होते. गर्भधारणा, बॉयफ्रेंड, ड्रग्ज आणि अडल्ट चित्रपट पाहण्यावरून हे प्रश्न विचारले होते. आलियाचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. (Anurag Kashyap daughter Aaliyah on receiving hate for talking pregnancy drugs with dad slv92)

व्हिडीओवरून ट्रोलिंग झाल्यानंतर आलियाने एका चॅट शोमध्ये हजेरी लावली. या चॅट शोमध्ये आलियाने लोकांच्या नकारात्मक प्रतिक्रियांविषयी सांगितलं. 'वडिलांसोबत अशा गोष्टी बोलल्यामुळे मला नेटकऱ्यांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला. माझ्या युट्यूब चॅनेलवर लोक काय पाहण्यासाठी आले हे माहित नाही. पण मला खूप द्वेषाचा सामना करावा लागत आहे. तू तुझ्या पालकांशी अशा गोष्टी कशा बोलू शकते, तुला लाज वाटत नाही का, असे कमेंट्स लोकांनी केले आहेत', असं ती म्हणाली.

'आस्किंग माय डॅड ऑकवर्ड क्वेश्चन्स' या व्हिडीओ सेशसनमध्ये आलियाने तिच्या वडिलांना म्हणजेच अनुराग कश्यपला विचारले होते की, जर मी प्रेग्नंट आहे असं सांगितलं तर तुमची काय प्रतिक्रिया असेल? यावर अनुरागने उत्तर दिले, 'तुला आई व्हायचं असेल तर मी नेहमीच तुझ्यासोबत असेन.' आलिया कश्यप सोशल मीडियावर बरीच सक्रिय असून बॉयफ्रेंड शेन ग्रेगोअरसोबतचे फोटो, व्हिडीओ पोस्ट करत असते.