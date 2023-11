By

सध्या सगळीकडे लग्नाचा माहोल सुरु आहे. काहीच दिवसांपुर्वी अमृता देशमुख - प्रसाद जवादेने एकमेकांशी लग्न केलं. या दोघांच्या लग्नाची खुप चर्चा झाली.

आता एकाच दिवशी मनोरंजन विश्वातील दोन लोकप्रिय कलाकारांनी त्यांच्या पार्टनरसोबत साखरपुडा केला आहे. ते म्हणजे दे धमाल फेम लोकप्रिय अभिनेता अनुराग वरळीकर. आणि कभी खुशी कभी गम मधील छोटी करीना म्हणजेच अभिनेत्री मालविका राज.

(anurag worlikar and malvika engagement with their partners)

अनुरागने गुपचुप केला साखरपुडा

अनुरागने त्याची गर्लफ्रेंड पायल साळवीसोबत साखरपुडा केला आहे. अनुराग आणि पायल हे गेल्या अनेक वर्षांपासुन रिलेशनशीपमध्ये असल्याचं समजतंय.

अनुरागने सोशल मीडियावर साखरपुड्याचे खास फोटो शेअर करत सर्वांना ही आनंदाची बातमी दिलीय. अभिनेत्री स्पृहा जोशीने सुराला कच्चा आहे.. पण मुलगा चांगला आहे!! congratulations अशी कमेंट करत अनुरागला शुभेच्छा दिल्यात.

अनुरागला आपण देवकी, बारायण या सिनेमांमध्ये अभिनय करताना पाहिलंय. अनुरागने बालकलाकार म्हणुन दे धमाल मालिका गाजवलीय.

कभी खुशी कभी गम मधील छोट्या करीनाने केला साखरपुडा

करण जोहरच्या 'कभी खुशी कभी गम' मधली छोटी करीना तुम्हाला आठवते का? होय, आम्ही बोलत आहोत मालविका राज बद्दल. अभिनेत्री मालविकाने प्रणव बग्गासोबत साखरपुडा केला आहे. मालविकाने तिच्या साखरपुड्याचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केलेत.

रवीना टंडन, भाग्यश्री, जॅकी श्रॉफ, आयेशा श्रॉफ, अभिमन्यू दासानी यांच्यासह अनेक स्टार्स मालविका राज आणि प्रणव बग्गा यांच्या एंगेजमेंटमध्ये सहभागी झाले होते.