Anushka Sharma: तो टॅक्स अनुष्कानेच भरायला हवा.. विक्री कर विभागाची हाय कोर्टाकडे मागणी..

Anushka Sharma: आपल्या अभिनयाने आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट मुळे चर्चेत असणारी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आता वेगळ्याच प्रकरणाने चर्चेत आली आहे. अनुष्का सध्या कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे.

अनुष्का तिच्या प्रत्येक कंटेन्टच्या कॉपीराईटची स्वतः मालकीण आहे. त्यामुळे तिच्या प्रत्येक परफॉर्मन्सवर तिला त्याचा स्वतंत्र मोबदला मिळतो. मग तिच्या एखाद्या डान्सची साधी झलक जरी एखाद्या जाहिरातीत वापरली गेली तरी तिला त्याबदल्यात पैसे द्यावे लागतात.

जसे ती पैसे आकारते तसे या प्रत्येक मिळकतीवर तिनं कर भरणं ही अनिवार्य आहे. त्यामुळे सेल्स टॅक्स विभागाने तिला कर भरण्या संदर्भात नोटिस पाठवली होती. त्यावर अनुष्काने सेल्स टॅक्स विभागाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु ती याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी सेल्स टॅक्स विभागाने हाय कोर्टाकडे केली आहे.

(Anushka Sharma is ‘the first owner of copyrights’ and is liable to pay tax, sales tax department tells Bombay High court)