Anushka Sharma: बॉलीवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भडकलीय ही बातमी काही क्षणात वाऱ्यासारखी पसलरी अन् जो-तो चर्चा करू लागला. नेहमीच मस्तीच्या मूडमध्ये दिसणारी अनुष्का खूप बिनधास्त आणि रोखठोक आहे. पण तिला असं भडकताना खूप कमी पहायला मिळालं आहे. आता एका ब्रान्डनं अशी काही हरकत केलीय ज्यानं अभिनेत्रीचा पारा चढला. आणि अनुष्कानं यासाठी ब्रान्डला तिखट भाषेत सुनावलं आहे.(Anushka Sharma pens angry post as brand features her in campaign without permission)

हेही वाचा: Pathaan Controversy: 'म्हणून हे विष पेरायचं काम करतायत...', भगव्या बिकिनी वादात रत्ना पाठक यांची उडी

झालं असं की प्रसिद्ध ब्रान्ड पूमाने अनुष्का शर्माचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. या फोटोमध्ये अभिनेत्रीनं पूमाचे टॉप, को-ऑर्ड सेट आणि जॅकेट घातलं आहे. या फोटोंना शेअर करत या ब्रान्डने सेलिब्रिटी देखील कसे आपला ब्रान्ड वापरतात यासंदर्भात नेटकऱ्यांशी भाष्य केले. पण आपल्या फोटोंना कंपनीनं प्रमोशन साठी वापरणं अनुष्का शर्माला मुळीच आवडलं नाही. कारण यासाठी तिची परवानगी घेण्यात आली नव्हती.

हेही वाचा: Deepika Padukone: 'बिकिनी भगवी नाही चिश्ती रंगाची..', आता मुस्लिम संघटना पेटल्या...

अनुष्काच ती..डोकं फिरल्यावर लागलीच तिनं आपल्या इन्स्टा स्टोरीत पूमा कंपनीची ती प्रमोशनवाली पोस्ट शेअर करत लिहिलं की,'' हॅलो पूमा इंडिया. मला वाटतं की तुम्हाला कदाचित ही गोष्ट चांगलीच माहित असेल की माझ्या परवानगी शिवाय तुम्ही माझे फोटो तुमच्या प्रमोशनसाठी वापरू नाही शकत. कारण मी तुमची ब्रान्ड एम्बेसेडर नाही. कृपया आधी ते फोटो तिथून काढून टाका''.

हेही वाचा: KRK: 'एक नेता, एक अभिनेता आणि एक पोलिस अधिकारी मिळून..', सुशांतचे नाव घेत केआरके चे खळबळजनक ट्वीट

अनुष्काच्या या पोस्टला पाहिल्यानंतर तिच्या चाहत्यांनी पूमा ब्रान्डला ट्रोल करायला सुरुवात केली. नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे की,अनुष्कानं मस्त केलं जे ब्रान्डला टोकलं. तर काही नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे की,ब्रान्डला हे करण्याआधी अनु्ष्काची परवानगी घ्यायला हवी होती,तर काहींचे म्हणणे पडले की कंपनीनं ती पोस्ट लागलीच डिलीट करायला हवी.

Anushka Sharma Pens Angry post against Puma India

पूमा इंडियाची ब्रान्ड एम्बेसेडर करिना कपूर खान आहे. बोललं जात आहे की, अनुष्का शर्माची पोस्ट ही मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी असू शकते कारण अभिनेत्रीचा पती आणि क्रिकेटर विराट कोहलीनं त्या ब्रान्डच्या पोस्टला लाइक केलं आहे. आता पुढे काय होतं हे पाहण्यासारखं आहे. कंपनीनं अद्याप या पोस्टला डीलिट केलेलं नाही.