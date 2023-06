Aparshakti Khurana: आता पुण्यात रग्बीचा थरार! अपारशक्ती खुराना आणि राहुल बोसने घेतला पुढाकार

Aparshakti Khurana Rugby News: अभिनेता अपारशक्ती खुराना हा त्याच्या चमकदार अभिनय कौशल्यासाठी ओळखला जातो. नुकत्याच रिलीज झालेल्या ज्युबिली या वेबसिरीजमध्ये त्यांच्या अनोख्या अभिनयाने सर्वांची मनं जिंकली.

अपारशक्तीने फार कमी कालावधीत या इंडस्ट्रीत एक अनोखा ठसा उमटवला. त्याच्या या अभिनयासाठी त्याच कौतुक देखील झालं. दंगलमधील ओमकारपासून ते ज्युबली पर्यंत त्याचा प्रवास ब्या उल्लेखनीय आहे. आता अपारशक्ती स्वतःची एक नवी ओळख घेऊन येतोय.

(aparshakti khurana and rahul bose take initiative for rugbyindia 2023 in pune)

अभिनयाच्या पलिकडे जाऊन अपारशक्ती भारतातील खेळा साठी आणि क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी नेहमीच ओळखला जातो.

गेल्या वर्षी तो खो खोचा अनोख्या तऱ्हेने प्रचार करत होता. नुकताच तो पुण्यात रग्बी सामना पाहण्यासाठी गेला आणि त्याने भारतातील रग्बीच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन दिलं. त्याने भारतीय अभिनेता राहुल बोस आणि रग्बी इंडियाचे अभिनंदन केले.

विविध खेळ खेळून त्या साठी लोकांना प्रोत्साहन देण्याकडे अपारशक्तीचा नेहमीच कल असतो. या बद्दल तो सोशल मीडिया वर एक पोस्ट लिहितो

" ‘आपल्या देशात रग्बी साठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राहुल बोस आणि रग्बी इंडियाचे अभिनंदन. #Under18Nationals #Pune !

अपारशक्तीच्या वर्कफ्रंट बद्दल बोलायचं झालं तर.. अपारशक्तीचा अतुल सभरवाल सोबतचा 'बर्लिन' नावाचा चित्रपट लवकरच येणार आहे आणि तो लवकरच 'स्त्री 2' ची शूटिंग सुरू करणार असल्याचं समजतंय.

ज्युबिली मधून अपारशक्तीच्या अभिनयाचं कौतुक झालं. याशिवाय अपारशक्ती आणि आयुष्यमान या दोघं भावंडांच्या आयुष्यात दुःखद घटना घडली ती म्हणजे त्यांच्या बाबांचं निधन झालं.