Apurva Nemlekar: मृत्यूबद्दलची एक गोष्ट कळली.. भावाच्या निधनाला महिना होताच अपूर्वाची भावूक पोस्ट

By

Apurva Nemlekar shared emotional post for brother Omkar Nemlekar : आपल्या अभिनयाने आणि बिनधास्त स्वभावाने कायमच चर्चेत राहणारी अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर. आजवर 'शेवंता' म्हणून ओळखली जाणारी ही अभिनेत्री बिग बॉस मराठी नंतर अधिकच प्रसिद्ध झाली.

रोखठोक स्वभाव आणि तितकीच प्रेमळ अपूर्वा येत्या काळात विविध चित्रपटातून आपल्या भेटीला येणार आहे. पण सतत प्रफुल्ल असणारी अपूर्वा केली महिनाभर प्रचंड तणावातून जात आहे. त्यांचे कारणही तसेच आहे.

गेल्या महिन्यात तिच्या सख्ख्या धाकट्या भावाचे अचानक निधन झाले. हा धक्का अपूर्वा साठी प्रचंड मोठा होता. तिच्या भावाला जावून आज एक महिना पूर्ण झाला. त्यानिमित्ताने अपूर्वा पुन्हा एकदा भावनिक झाली आहे. तिने सोशल मीडियावर भावाचे फोटो शेयर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

(Apurva Nemlekar shares emotional post after a month of her brother omkar's death )

गेल्या महिन्यात 15 एप्रिल रोजी अपूर्वाच्या लहान भावाचे म्हणजे ओंकार नेमळेकर यांचे हृदय विकाराच्या झटक्याने निधन झाले आणि अपूर्वावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. या घटनेनंतर धक्का सहन न झाल्याने तिच्या लहान बहिणीची प्रकृतीही बिघडली. त्यामुळे अपूर्वासाठी हा काळ अत्यंत कठीण होता.

आज तिच्या भावाच्या निधनाला एक महिना झाला. या निमित्ताने अपूर्वाने एक भावूक पोस्ट शेयर केली आहे. ती वाचताना आपले डोळे सहज पाणावतात. या पोस्ट मध्ये अपूर्वा म्हणते, '' प्रिय ओंकार.. आयुष्यात कधी कधी आपलं इतकं मोठं नुकसान होतं. जी कधीही भरून निघू शकत नाही. तुला गमावणं ही माझ्या आयुष्यातील सर्वात कठीण गोष्ट आहे. मला तुला इतक्यात गुड बाय म्हणायचं नव्हतं.. मला तुला गमवायचं नव्हतं.. तुझ्या सोबतचा क्षण मिळावा म्हणून कोणतीही गोष्ट द्यायला तयार आहे.'

पुढे अपूर्वा म्हणते, ''पण तुझ्या जण्याने मृत्यू बद्दलची एक गोष्ट समजली. ती म्हणजे माणूस गेला तरी प्रेम कधीही मरत नाही. या घटनेमुळे मी बिनशर्त प्रेमावर विश्वास ठेवायला शिकले. काही बंध कधीच तोडता येत नाहीत. आज तु शरीराने इथे नसलास तरी तरी तुझं हृदय माझ्या आत जपून ठेवलंय.''

''तुझं हृदय माझ्यासोबत आहे आणि मी ते कायम माझ्या सोबत ठेवेन.. जे मला आयुष्यात खूप धीर देईल.. पुढे जायला बळ देईल.. कधीतरी आपण पुन्हा भेटूच तेव्हा जिथे किंवा जागेचं बंधन नसेल. तोवर तुझं हृदय मी माझ्यात जपून ठेवीन. कारण त्या दिवसापर्यंत, तू माझ्यासोबत आहेस हे जाणीव मला उभारी देईल.''

आपलं हृदय एक आहे, ते कधीही वेगळं होणार नाही. माझं तुझ्यावर तेव्हाही प्रेम होतं,आताही आहे आणि उद्याही राहील.. माझ्या बाळा.. माझ्या भावा.. लवकरच आपण भेटूया..'' अशा शब्दात अपूर्वाने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.