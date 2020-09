सुशांत प्रकरणात नाव घेतल्याने अरबाज खानने यूजर्स विरोधात दाखल केला मानहानीचा दावा

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु प्रकरणात कंगना रनौतने बॉलीवूडमधील घराणेशाहीला जबाबदार ठरवलं होतं. इंडस्ट्रीमध्ये घराणेशाहीचा वाद सुरु झाल्यानंतर अनेक स्टारकिड्सवर निशाणा साधला जात होता आणि सोशल मिडियावर त्यांच्याविरोधात ललिहिलं जात होतं. आता या प्रकरणी अरबाज खानने स्वतःचं नाव आल्याने यूजर्सविरोधात मानहानिची केस दाखल केली आहे. हे ही वाचा: इरफान खानची पत्नी सुतापाची वादग्रस्त मागणी, 'भारतात सीबीडी ऑईल कायदेशीर करा' सोशल मिडियावर काही पोस्टमध्ये अरबाज खानला बदमान केल्याचा आरोप लावला गेला आहे. या पोस्ट्स मध्ये म्हटलं गेलंय की दिशा सालियान आणि सुशांत सिंह राजपूत मृत्युच्या कनेक्शनमध्ये अरबाज खानची देखील भूमिका आहे. यानंतर अरबाजने मुंबई दिवाणी न्यायालयात मानहानिची केस दाखल केली आहे. मुंबई दिवाणी न्यायालयाने २८ सप्टेंबरला विभोर आनंद आणि साक्षी भंडारी नावाच्या आरोपींविरोधात एक अंतरिम आदेश दिला आहे ज्यामध्ये या आरोपींना लगेचच ह्या बदनामी करणा-या पोस्ट्स काढून टाकण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. सोशल मिडियावर शेअर केलेल्या या पोस्ट्समध्ये म्हटलं गेलं होतं की 'अरबाज खानला अटक केली गेली आहे. तसंच तपासासाठी त्याला सीबीआयने अनौपचारिकरित्या ताब्यात घेतलं आहे.' सुशांतचा मृतदेह १४ जून रोजी त्याच्या बांद्रा येथील घरी आढळून आला होता. तर त्याच्या काही दिवसांपूर्वीच ८ जूनला त्याची पूर्व मॅनेजर असलेल्या दिशा सालियनने आत्महत्या केली होती. arbaaz khan files for defamation after his name crops up in sushant singh rajput case

