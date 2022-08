Aryan Khan all set to debut on OTT: बॉलीवूड अभिनेता शाहरुख खानचा(Shahrukh Khan) मुलगा आर्यन खानने(Aryan khan) देखील सिनेइंडस्ट्रीत दमदार एन्ट्री(Debut) केली आहे. पण आर्यन खान अभिनेता म्हणून नाही तर एका वेगळ्या भूमिकेत कॅमेऱ्याच्या मागे काम करताना आपल्याला दिसणार आहे. आर्यनने स्वतःच काही दिवसांपूर्वी याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. नुकत्याच मिळालेल्या वृत्तानुसार शाहरुखचा मुलगा आर्यन खान एका वेबसिरीजवर काम करत आहे. त्यानं वेबसिरीजच्या लेखनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. बोललं जात आहे की या वेबसिरीजचं स्क्रिप्ट तो दोन ते तीन महिन्यात पूर्ण करेल.(Aryan Khan all set to debut on OTT ,comedy web series

मीडियाला मिळालेल्या वृत्तानुसार आर्यन खान एका कॉमेडी वेबसिरीजच्या स्क्रिप्टवर काम करत आहे. या वेबसिरीजमध्ये एका अभिनेत्याचं स्ट्रगल दाखवण्यात येणार आहे,जो मुंबईत आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी खूप अडचणींचा सामना करतो . चर्चा तर आहे की या वेबसिरीजची कहाणी सर्वांच्याच मनाला स्पर्शुन जाईल. सोबतच याला कॉमेडीचा भरपूर तडका असणार आहे. आर्यन खान या वेबसिरीजच्या स्क्रिप्टचे काम २०२३ मध्ये पूर्ण करणार आहे. वेबसिरीज विषयी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे की याची निर्मिती रेड चिलीज म्हणजे शाहरुखची कंपनीच करत आहे.

हेही वाचा: Laal Singh Chaddha: यूपी मध्ये घराघरात जाऊन आमिरच्या विरोधात प्रचार,नवा वाद

बॉलीवूडचा बादशहा शाहरुख खानही खूप वर्षानंतर मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. शाहरुख याआधी २०१८ साली अनुष्का शर्मासोबत 'झीरो' सिनेमात दिसला होता, जो चांगलाच आपटला होता. त्या सिनेमाला आनंद एल. रायने दिग्दर्शित केलं होतं. तब्बल ५ वर्षांनी शाहरुख सिल्व्हर स्क्रिनवर दिसणार आहे. २०२३ मध्ये शाहरुख खानचे बॅक टू बॅक तीन सिनेमे रिलीज होणार आहेत. ज्यामध्ये एटलीचा 'जवान', राजकुमार हिरानीचा 'डंकी' आणि सिद्धार्थ आनंदचा 'पठाण' देखील सामिल आहेत. तुमच्या माहितीसाठी इथे नमूद करतो की याआधी रिलीज झालेले शाहरुखचे 'जब हॅरी मेट सेजल','झीरो' आणि 'फॅन' यांनी बॉक्सऑफिसवर काही फार चांगली कमाई केली नव्हती. आता शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खानही झोया अख्तरच्या 'द आर्चीज' सिनेमातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करणार आहे.

हेही वाचा: Box office: 'रक्षाबंधन' च्या पुढे निघून गेला 'लाल सिंग चड्ढा? जाणून घ्या

आर्यन खान हा ड्रग्ज केस प्रकरणात अडकल्यामुळे वादग्रस्त चर्चेत आला होता. पण आता या सगळ्या प्रकरणातून सहीसलामत सुटका झाल्यानंतर तो एक नवी इनिंग सुरु करतोय त्यामुळे सगळ्यांचेच त्याच्याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.