Aryan Khan: आता अॅक्शन सुरू.. आर्यन खानच्या पोस्टनं चर्चेला उधाण..

aryan khan: अभिनेता शाहरूख खान आणि त्याचा मुलगा आर्यन खान गेली एक वर्ष सातत्याने चर्चेत आहे. तो कोणत्या चित्रपटामुळे नाही तर ड्रग्ज प्रकरणामुळे चर्चेत होता. या प्रकरणाचा शाहरुखला देखील मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. पण आता मात्र खान कुटुंबासाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आर्यन खाननं दिली आहे. तो बॉलीवुडमध्ये पदार्पण करणार असून त्यांचे एक फोटो शेयर करत आपल्या कामाची माहिती दिली आहे.

(Aryan Khan finishes writing for maiden series, says can’t wait to say action)

लवकरच आर्यन खान अभिनेता म्हणून नाही तर लेखक म्हणून इंडस्ट्रीत पाऊल ठेवणार आहे. तेही वेबसीरिजच्या माध्यमातून तो मनोरंजन क्षेत्रात पदार्पण करत आहे. याबाबत अद्याप आर्यन काही बोलला नव्हता. पण आज त्याने चक्क एक पोस्ट करून आपल्या आगामी प्रेजेक्ट बाबत माहिती दिली आहे. 'लिखाण पूर्ण झालं असून असून आता अॅक्शन म्हणण्यासाठी उत्सुकता लागली असल्याचं' आर्यन खानने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

आर्यन खान नेटफ्लिक्सच्या आगामी वेब सीरिजच्या लेखन-दिग्दर्शनाची धुरा सांभाळत आहे. पुढच्या वर्षात ही वेब-सीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला येऊ शकते. तर दुसरीकडे शाहरुखची लेक सुहाना जोया अख्तरच्या 'द आर्चीज' या सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्पण करत आहे. हा सिनेमादेखील नेटफ्लिक्सवर रिलीज होणार आहे. त्यामुळे शाहरुखची दोन्ही मुलं 2023 मध्ये मनोरंजन विश्वात आपलं नशीब आजमावणार आहेत, असं म्हणायला हरकत नाही.