Ashish Vidyarthi Wedding: हिंदी सोबतच ११ भाषिक सिनेमात काम करणारे दिग्गज अभिनेता आशिष विद्यार्थी यांनी दुसरं लग्न केलं आहे. त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीचं नावं रुपाली बरुआ असं आहे. आता लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. आणि प्रत्येकाला जाणून घ्यायचं आहे की अखेर रुपाली बरुआ नेमक्या आहेत कोण?(Ashish Vidyarthi second marraige who is rupali barua)

रुपाली या आसामच्या राहणाऱ्या आहेत.रिपोर्ट्सनुसार रुपालीनं सांगितलं की काही दिवसांपूर्वीच त्यांची आणि आशिष विद्यार्थी यांची भेट झाली होती. ज्यानंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला.

२५ मे,२०२३ रोजी कोलकाता येथे आपलं कुटुंब आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत दोघांनी लग्नगाठ बांधली. दोघांनी कोर्ट मॅरेज केलं आहे.

जिथे एकीकडे आशिष विद्यार्थी फिल्म इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध कलाकार आहेत,त्यांच्या नावावर २०० हून अधिक सिनेमे आहेत तिथे दुसरीकडे त्यांची दुसरी पत्नी रुपाली फॅशन जगतातील व्यावसायिका आहे. ती फॅशन डिझाइनिंग इंंडस्ट्रीशी जोडलेली आहे. रिपोर्ट्सनुसार कोलकाता इथे तिचं स्वतःचं फॅशन स्टोर देखील आहे.

आशिष विद्यार्थी यांच्यासोबत लग्न केल्यानंतर आता रुपाली चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर तिचे फोटो देखील चर्चेत आले आहेत.

बोललं जात आहे की दोघांना पहिल्यापासून आपलं लग्न खूप साध्या पद्धतीनं करायचं होतं. लवकरच आपल्या इतर मित्रपरिवारासाठी रुपाली आणि आशिष रिसेप्शन सोहळ्याचं आयोजन करणार आहे. आशिष विषयी रुपाली म्हणाली की,''ते खूपच चांगले व्यक्ती आहेत''.

जेव्हा आशिष यांना रुपालीसोबतच्या लव्हस्टोरी विषयी विचारलं तेव्हा त्यांनी काही फार सांगितलं नाही. फक्त म्हणाले,''ही खूप मोठी कहाणी आहे,ज्याविषयी ते नंतर सांगतील'. माहितीसाठी सांगतो की आशिष यांचे पहिलं लग्न राजोशी यांच्यासोबत झालं होतं.