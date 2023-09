अभिनेता अशोक सेल्वन आणि अरुण पांडियन यांची मुलगी, अभिनेत्री कीर्ती पांडियन यांचे लग्न झाले आहे.

अशोक आणि कीर्ती गेल्या काही वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत होते आणि अखेर बुधवारी एका सुंदर सोहळ्यात या दोघांनी नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणींच्या उपस्थिती लग्नगाठ बांधली.

