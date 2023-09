Jawan: जवान बघायला गेलेली पाकिस्तानी मुलगी भडकली, थिएटर मालकांकडे पैसे परत देण्याची मागणी, व्हिडीओ व्हायरल

By

Jawan News: जवान सिनेमा थिएटरमध्ये गाजतोय. जवान पाहायला अनेक फॅन्स थिएटरमध्ये गर्दी करत आहेत. जवान सर्वांना आवडत आहे.

परंतु एक अशी घटना घडलीय ज्यामुळे फॅन्सनी जवान पाहून पैसे परत देण्याची मागणी केलीय, एका पाकिस्तानी मुलीने हा व्हिडीओ शेअर करत संताप व्यक्त केलाय.

सहार राशीदने एक रील व्हिडीओ शेअर केलाय. यात तिने सांगितले, "थिएटर मालकांनी मध्यंतरानंतरचा सिनेमा आधी दाखवला. आणि संपूर्ण सिनेमा १ तास १० मिनिटात संपवला. आम्ही विचार करतोय की खलनायक मेला, आता इंटरव्हल कसा होणार. आणि मग आम्हाला कळले की त्यांनी सुरुवातीचा भाग दाखवलाच नाही."

अशी अजब घटना घडल्याचं उघडकीस आलंय. या मुलीने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करताच त्यावर कमेंट देखील व्हायरल झाल्या. यूजर्सनी कमेंट केल्या की, 'माफ करा, पण हे मजेदार आहे.' 'ही पीक कॉमेडी आहे, 'भारतात बनवलेल्या सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांपैकी एक असलेला जवान असा खराब केल्याबद्दल त्यांच्यावर खटला चालवा. तुम्ही तिकीटाचे संपूर्ण पैसे परत घ्या.'