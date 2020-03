Coronavirus : आयुष्मानची शायरी अन् गरिब-श्रीमंतांची कैफियत!

कोरोना व्हायरसच्या प्रादूर्भावामुळे सध्या सगळेच धास्तावलेले आहेत. अनेक ठिकाणी शूटींग बंद असल्याने सेलिब्रिटी घरीच वेळ घालवताना दिसून येतायेत. कोरोना व्हायरसचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता अनेक व्यवसाय, कामं तात्पुरती बंद करण्यात आली आहेत. मात्र या सगळ्याचा परिणाम सगळ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर पडतोय. काहींचा रोजगार हा दर दिवसावर अवलंबून असल्याने बिकट परिस्थिती निर्माण झालीये. याच परिस्थितीवर आधारित अभिनेता, गायक आयुष्मान खुराना याने एकंदरीत परिस्थीवर शायरीतून भावना व्यक्त केल्या आहेत.

अभिनेता आयुष्मान खुराना याने सोशल मिडीयावर त्याने लिहीलेली शायरी पोस्ट केली. या शायरीच्या माध्यमातून त्याने त्या कुटूंबाच्या अडचणीसमोर आणल्या आहेत जे कोरोना व्हायरस महामारीने त्रस्त झाले आहेत. त्याने लिहीलंय, 'आता श्रीमंताचा प्रत्येक दिवस हा रविवार झालाय आणि गरीब आहे सोमवारच्या चिंतेत... आता श्रीमंतांचा प्रत्येक दिवस सहकुटूंब झालाय आणि गरीब आहे त्याच्या रोजगारीच्या चिंतेत... 'यासोबतंच आयुष्मानने एक व्हिडिओ देखील पोस्ट केलाय. ज्यात आपण पाहू शकतो की, तो कशा पद्धतीने त्याच्या कुटूंबासोबत वेळ घालवतोय... या व्हिडिओमध्ये आयुष्मान आपला मुलगा आणि पत्नी ताहीरा कश्यपसोबत पेंटींग करतोय..

Four of us painted together after a long time! Also a reason to post this is to plead with all the parents to not to encourage group classes where coaches & teachers come home to teach. The purpose is being forfeited. Let’s please stay at home and contribute to being safe pic.twitter.com/HjvDTKj0aJ

आयुष्मानचा भाऊ अपारशक्तीने लोकांना घाबरु नका असं आवाहन केलंय. अपारशक्तीने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर लिहिलंय की, तुम्हाला आठवतंय का की आजच्यासारखं शेवटचं असं आपलं आयुष्य कधी स्तब्ध झालं होतं..आपणं एवढं धावतोय की मोठ्या मुश्कीलीने आपल्याला स्वतःसोबत वेळ घालवायला मिळतोय... तुम्ही घाबरुन जाऊ नका..पृथ्वीवरील सगळ्यात बुद्धीमान प्रजात माणूस म्हणजेच आपण यावरही काहीतरी उपाय नक्कीच शोधून काढू शकतो..'

A side which is telling us to slow down, to reflect, to introspect, to connect with others while connecting with our own selves.

Also, let's try not to panic.

— Aparshakti Khurana (@Aparshakti) March 17, 2020