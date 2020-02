Baaghi 3 Poster : रणभूमीवरील पिळदार शरिरयष्टीतला टायगर बघाच!

टायगर श्रॉफच्या बहुचर्चित 'बागी 3'चा पोस्टर आज (ता. 3) रिलीज झाला. चित्रपटातील सर्वच कलाकारांनी हा पोस्टर शेअर करत ट्रेलरची रिलीज डेट जाहीर केली आहे. पोस्टर शेअर केल्यानंतर काही वेळातच सोशल मीडियावर हे पोस्टर चाहत्यांच्या पसंतीस पडलं आहे. तर 6 फेब्रुवारीला या चित्रपटाचं ट्रेलर प्रदर्शित होईल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

युद्धाच्या मैदानात, पिळदार शरिरयष्टी असलेला टायग उभा आहे. या पोस्टरला 'सगळ्यात ताकदवान शत्रूच्या विरोधात एका देशाविरूद्ध सगळ्यात मोठी लढाई, रॉनी परत आलाय...' असं कॅप्शन दिलं आहे. यावरून हे सिद्ध होतंय की टायगरच्या कॅरॅक्टरचं नाव रॉनी आहे आणि सर्वात मोठ्या अशा लढाईसाठी तयार आहे. या पोस्टरमध्ये दिसतंय की टायगरच्या समोर मोठमोठ्या तोफा, रनगाडे आणि फायटर प्लेन आहेत. या सगळ्यांच्या समोर छाती मोठी करून निडरपणे टायगर उभा आहे.

Against his strongest enemy,

His greatest battle,

Up against a nation,

RONNIE is back! #Baaghi3 trailer out on 6th Feb, Thursday. #sajidnadiadwala@ShraddhaKapoor @Riteishd @WardaNadiadwala @khan_ahmedasas @foxstarhindi @NGEMovies pic.twitter.com/AJR7Bxalq8

— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) February 3, 2020