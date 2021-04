रामदेवबाबा संन्यास घेण्यामागचं कारण माहितीये का? जाणून घ्या त्यांच्याकडून..

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय शो म्हणजे इंडियन आयडॉल. सध्या या शोचं १२ वं पर्व सुरु असून आतापर्यंत या मंचावर अनेक दिग्गजांनी हजेरी लावली आहे. अलिकडेच झालेल्या भागात योगगुरू रामदेव बाबा यांनी या शोच्या मंचावर हजेरी लावली होती. विशेष म्हणजे या शोमध्ये त्यांनी त्यांच्या आध्यात्म आणि संन्यास घेण्याविषयी अनेक गोष्टींचा खुलासा केला. या भागाचा एक प्रोमो सध्या चर्चेत आला आहे. "२७ वर्षांपूर्वी रामनवमीच्या दिवशी मी माझं जीवन साधेपणाने जगण्याचा आणि सुखसुविधांचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला. रामनवमीच्या दिवशी एकप्रकारे माझा नव्याने जन्म झाला. या दिवसापासून मी साधे आणि सात्विक जीवन जगू लागलो", असं रामदेव बाबा म्हणाले. पुढे ते म्हणतात, "या मंचावर गाणी सादर करणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धकाच्या पाठीशी माझा आशीर्वाद आहे. या सगळ्याचे आवाज इतके सुमधूर आहेत, जे ऐकून माज्या अंगावर शहारे आले." दरम्यान, आतापर्यंत या मंचावर अनेक दिग्गजांनी हजेरी लावली आहे. काही दिवसांपूर्वीच अभिनेत्री रेखा, नीतू सिंग अशा लोकप्रिय अभिनेत्रींनी हजेरी लावली होती.



Web Title: baba ramdev statement in indian idol 12 told when he accepted sanyaas in life