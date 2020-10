रामदेव बाबा की जय हो! हत्तीवर बसून योगा करताना पडले; फराह खान म्हणते...

मुंबई - आपल्या वेगवेगळ्या वक्तव्यांमुळे नेहमीच चर्चेत असणारे रामदेव बाबा आता त्यांच्या योगामुळे हायलाईट झाले आहेत. बाबांसाठीचा तो दिवस भलताच ''योगायोगाचा'' ठरला. त्यांना अचानक हत्तीवर योगा करण्याची हुक्की आली. बाबांनी हत्तीवर बसून योगा सुरु केला. हत्तीवर प्रमाणापेक्षा जास्तच अवलंबून असलेल्या बाबांना हत्तीच्या लहरी स्वभावाची कल्पना यायला वेळ गेला. मात्र तोपर्यंत रामदेव बाबा हत्तीवरुन खाली पडले होते. पडल्यानंतर तात्काळ उठून ते चालायलाही लागले होते.

रामदेव बाबांच्या हत्तीवर बसून योगा करण्याचा प्रकार सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. बाबा हत्तीवरुन योगा करताना खाली पडल्यानंतर त्यांच्यावर कमेंटसचा पाऊस पडण्यास सुरुवात झाली. योगगुरु रामदेवबाबा हे हत्तीवर योगासनं करत होते. त्यानंतर काही वेळातच ते हत्तीवरुन खाली पडले. यासंदर्भातला त्यांचा व्हिडीओ ट्विटरवर चांगलाच व्हायरल होतो आहे. रामदेवबाबा खाली पडले पण त्यांना कोणतीही इजा झाली नाही. त्यांच्या या लक्ष वेधून घेणाऱ्या व्हिडीओवर अभिनेत्री फराह खान अली हिने रामदेव बाबांविषयी काळजी व्यक्त केली आहे. ती म्हणाली, “पाठीच्या कण्याला होणारी दुखापत फार गंभीर असते. मला आशा आहे की ते लवकर बरे होतील.” अशा आशयाचं ट्विट करुन तिने रामदेवबाबांसाठी चिंता व्यक्त केली आहे.

Spine injuries are serious. Hope he recovers soon https://t.co/qQtgl8YVB3

— Farah Khan (@FarahKhanAli) October 14, 2020