श्रेया घोषालने दिली 'गूड न्यूज'; लवकरच हलणार पाळणा

आपल्या गोड आवाजाने श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध करणारी गायिका श्रेया घोषालने चाहत्यांना आनंदाची बातमी सांगितली आहे. श्रेयाच्या घरी लवकरच पाळणा हलणार असून सोशल मीडियावर तिने फोटो पोस्ट केला आहे. या फोटोमध्ये श्रेयाचा बेबी बंप सहज दिसून येत आहे. तुम्हा सर्वांच्या आशीर्वादाची आणि प्रेमाची गरज आहे, असं म्हणत श्रेयाने चाहत्यांना ही 'गूड न्यूज' सांगितली. श्रेयाने २०१५ मध्ये प्रियकर शिलादित्य मुखोपाध्यायशी लग्नगाठ बांधली होती. नवी दिल्लीत मोजक्या पाहुण्यांच्या उपस्थितीत हा विवाहसोहळा पार पडला होता. श्रेया तिच्या खासगी आयुष्याविषयी फार व्यक्त होत नाही. त्यामुळे तिच्या लग्नाचे फोटोसुद्धा काही वर्षांनी समोर आले होते. त्यानंतर आता तिने चाहत्यांना गरोदर असल्याची माहिती दिली.

'लवकरच बाळाचं आगमन होणार आहे. आम्ही आमच्या आयुष्यातील नव्या प्रवासाला सुरुवात करत आहोत, त्यासाठी तुम्हा सर्वांच्या आशीर्वादाची आणि प्रेमाची फार गरज आहे', अशी पोस्ट लिहित श्रेयाने आनंद व्यक्त केला. श्रेयाच्या या पोस्टवर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. दूरदर्शनवरील 'सा रे ग म प' या गायनस्पर्धेत श्रेयाने विजेतेपद पटकावलं होतं. त्यानंतर तिने तिच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. 'देवदास' या चित्रपटासाठी तिने पहिल्यांदा पार्श्वगायन केलं. या चित्रपटातील गायनासाठी तिला राष्ट्रीय पुरस्कार व फिल्मफेअर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं. वयाच्या चौथ्या वर्षापासूनच श्रेयाने संगीताचं प्रशिक्षण घ्यायला सुरुवात केली होती. श्रेयाने हिंदीसोबत इतर भाषांमधीलही अनेक गाणी गायली आहेत. पार्श्वगायनासोबतच ती काही रिअॅलिटी शोजमध्ये परीक्षक म्हणूनही झळकली आहे.



