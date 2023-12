By

Hania Aamir's pics with Badshah are going viral: बी-टाऊनचा प्रसिद्ध रॅपर बादशाह हा सध्या त्याच्या गाण्यांमुळे कमी तर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत आला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मिडियावर बादशाहच्या डेटिंगच्या चर्चा सुरु होत्या. अलीकडेच बादशाह मृणाल ठाकूरसोबत डेटिंगच्या अफवांमुळे चर्चेत आला होता. मात्र बादशाहने सोशल मिडियावर पोस्ट शेयर करत या अफवा निराधार असल्याचे सांगितले.

मात्र आता पुन्हा बादशाहच्या डेटिंगच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरल्या आहेत. त्यामुळे तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र बादशाह हा भारतीय नाही तर परदेशी अभिनेत्रीला डेट करत असल्याचे बोलले जात आहे.

सोशल मीडियावर काही फोटो व्हायरल होत आहेत ज्यात बादशाह पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिरसोबत दिसत आहे. बादशाह सोबतचे हे फोटो हानियाने शेअर केले आहेत.

हानियाने हे फोटो शेयर करत कॅप्शनमध्ये लिहिलं, मुलं शॉपिंगला गेली होती. तर यासोबतच तिने एक व्हिडिओ देखील शेयर केला आहे. ज्यात ते मस्ती करताना दिसत आहे.

आता नेटकऱ्यांनी या फोटोंना कमेंट करायला सुरुवात केली आहे. एकानं लिहिलं आहे, जियान विथ शिझुका. तर एकानं लिहिले की, हानिया वेडी झाली आहे. तर या फोटोंमुळे दोघांच्या चर्चा सोशल मिडियावर रंगल्या आहेत.

काहीवेळा पुर्वी बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या घरी दिवाळी पार्टीत बाहशाह मृणालसोबत दिसला होता. या पार्टीचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये बादशाह मृणाल ठाकूरसोबत दिसत होता.

हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर दोघांच्या अफेअरच्या बातम्या व्हायरल झाल्या होत्या. त्यानंतर बादशाहने या बातमीचे खंडण केले होते. आता बादशाह खरच हानियाला डेट करत आहे हे जाणुन घेण्यासाठी त्याचे चाहते उत्सुक आहेत.