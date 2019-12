'उरी' नंतर आता 'बालाकोट स्ट्राइक' मोठ्या पडद्यावर !

मुंबई : भारतीय लष्कराची शौर्यगाथा सांगणारे 'बॉर्डर', 'एलओसी...कारगील' असे काही चित्रपट आले आणि प्रेक्षकांनी त्यांचे चांगले स्वागत केले. जम्मू-काश्‍मीरमधील उरी येथे पहाटे अतिरेक्‍यांनी भारतीय सैनिकांवर हल्ला केला. त्यामध्ये 19 भारतीय जवान शहीद झाले. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायचे भारतीय सैन्याने ठरविले आणि केवळ अकरा दिवसांतच भारतीय सैनिकांनी सर्जिकल स्ट्राईक केला. या स्ट्राईकचं आणि भारतीय सैन्याची कामगिरी मोठ्या पडद्यावर दाखविण्यात आली ते 'उरी...द सर्जिकल स्ट्राईक' या चित्रपटामधून. लवकरच आता 'बालाकोट स्ट्राइक' वर चित्रपट येणार आहे.

A story of grit, determination and valour! Proud to announce #2019BalakotAirstrike, a tribute to the brave hearts of our country. Written & directed by @Abhishekapoor.@PMOIndia @DefenceMinIndia #SanjayLeelaBhansali @pragyakapoor_ #MahaveerJain @Tseries @gitspictures pic.twitter.com/fJfuexe4Mf

— Bhushan Kumar (@itsBhushanKumar) December 13, 2019