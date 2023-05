The Kerala Story: एक वेळ मुलींना केरळ दाखवले नाही तरी चालेल.. भोरमध्ये लागले केरळ स्टोरीच्या समर्थनाचे बॅनर

The Kerala Story Support In Pune News: विपुल अमृतलाल शाह यांच्या 'द केरल स्टोरी' या सिनेमाची सध्या सगळीकडे एकच चर्चा आहे.

सिनेमातील अनेक मुद्द्यांमुळे द केरला स्टोरीवर सध्या विविध ठिकाणी बंदी घातली आहे. याशिवाय अनेक ठिकाणी द केरला स्टोरी सिनेमाचं समर्थन होत आहे.

लव जिहादच्या नावाखाली महिलांचे होणारे शोषण आणि सद्यस्थिती सारख्या विषयाला चित्रपटातून वाचा फोडण्यात आली आहे.

एका अत्यंत वेगळ्या विषयावरील मांडणी करत शाह यांनी हा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर आणला आहे. आता पुण्यातील भोर मध्ये द केरला स्टोरीच्या समर्थनाचे बॅनर लागले आहेत.

पुण्याच्या भोरमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांनी एकत्र येतं,द केरळा स्टोरीचं चित्रपटाच्या समर्थनाचे लावले बॅनर लावले आहेत.

भोर शहरात ठिकठिकाणी बॅनर लावत,चित्रपट बघण्याचं नागरिकांना केलं आवाहन करण्यात आलंय.

"एक वेळ मुलींना केरळ दाखवले नाही तरी चालेल, पण द केरळा स्टोरी अवश्य दाखवा, सर्व माताभगिनींनी जवळच्या चित्रपटगृहात जाऊन अवश्य चित्रपट पहावा" अशा आशयाचे लावले बॅनर लावण्यात आलंय.

का होतोय सिनेमाला विरोध?

या चित्रपटात केरळ मधील ३२ हजार महिलांचे धर्मांतर करून त्यांचे शोषण केल्याचे दाखवले आहे.

परंतु हे दावे खोटे आहे असं म्हणत अनेक राजकीय पक्ष व धार्मिक संघटनांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणीही केली होती.

एवढेच नाही तर हे हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु केरळ उच्च न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.