अभिनेता होण्यापूर्वी सुनील दत्त ''इथेसुद्धा'' करायचे काम..!

मुंबई : सुनील दत्त यांचा जन्म 6 जून 1929 रोजी पंजाबमध्ये झाला होता. एक रोमँटिक हिरो पासून डाकू पर्यंतच्या कारकिर्दीत अभिनेत्याची भूमिका त्यांनी सादर केली होती. त्यांनी मदर इंडिया, साधना, सुजाता, छाया, दिशाभूल, वक्त, खानदान , मेरा साया, हमराज, पडोसन , रेश्मा आणि शेरा, जखमी नागिन, जानी दुश्मन, फूल आणि मुन्नाभाई एमबीबीएसमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप उमटवली. पण त्यापूर्वी ना चित्रपट, ना रेडिओ जॉब, सुनील दत्त जेव्हा मुंबईत आले तेव्हा काय काम करायचे जाणून घ्या. पैसे कमावण्यासाठी खूप संघर्ष पण अभिनेता होण्यापूर्वी सुनील दत्त रेडिओमध्ये होते आणि त्या काळातील प्रसिद्ध कलाकारांची मुलाखत घेत असे. पण रेडिओमध्ये येण्यापूर्वी सुनील दत्तने आणखी एक काम केले. याबद्दल फारच थोड्या लोकांना माहिती आहे.

बॉलिवूड अभिनेता सुनील दत्त एक उत्तम अभिनेता तसेच एक मजबूत व्यक्तिमत्त्व म्हणून इंडस्ट्रीमध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यांनी जितके चित्रपटात काम केले तितके त्यांचे राजकीय कारकीर्दही ते यशस्वी झाले. या अभिनेत्याच्या आयुष्याची सुरुवात तिची लाईफ अनेक अडचणींनी भरले होते. जेव्हा ते मुंबईत आले तेव्हा पैसे कमावण्यासाठी त्याला खूप संघर्ष करावा लागला. 'बस डेपो''मध्येही काम केले सुनील दत्त नवीन मुंबईत आले तेव्हा त्यांनी ''बस डेपो''मध्येही काम केले. दोन दिवसांच्या जेवणासाठी त्यांना हे काम करावे लागले. शॉप रेकॉर्डर म्हणून त्याचे काम होते. ते आल्यावर बसमध्ये किती डिझेल तेल घालायचे याची नोंद ठेवत असत. बसमध्ये काय घडले याची नोंद ठेवावी होती. हे काम त्यांना दुपारी अडीच ते रात्री अकरा या वेळेत करावे लागले.

