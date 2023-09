Bharti Singh: कॉमेडीयन भारती सिंग हॉस्पिटलमध्ये दाखल, खुर्चीवर फोन बघताना कोसळली अन् स्वतःच लागली हसायला

Bharti Singh News: भारती सिंग ही इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध कॉमेडीयन. भारतीने अल्पावधीत तिच्या टॅलेंटने यशस्वी विनोदी कलाकारांमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण केली. गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारती अनेक कॉमेडी शोजचा तसेच होस्ट म्हणून इतर शोचा भाग आहे.

अशातच भारतीला हॉस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आलंय. कारण ऐकुन तुम्हाला वेगळंच काहीतरी वाटेल.

(Bharti Singh fell off her bed and had to visit hospital; check out what happened)

भारती सिंग क्ष-किरण काढण्यासाठी रुग्णालयात जातात

भारतीने तिच्या सर्वात अलीकडील व्लॉगमध्ये, भारती सिंगने तिच्या आयुष्यातील अलीकडील घडामोडी शेअर केल्या आहेत ज्या एकाच वेळी मजेदार आणि दुःखद आहे.

कॉमेडियन भारती बेडवरून पडली आणि तिच्या पाठीला खूप दुखापत झाली. ती बेडवरून कशी पडली हे तिने सविस्तरपणे सांगितले. "मेरी कमर में बोहोत दर्द है, में कल बेड से गीर गई" असे म्हणत तिने व्हिडिओला सुरुवात केली. हा प्रकार घडला तेव्हा भारती हेड मसाज घेत होती.

भारतीच्या हातात फोन होता आणि अचानक तिची गडबड होते आणि ती पडली. तिची मालिश करणारी महिला तिच्या डोक्याला तेल लावत होती. भारतीने शेअर केले की तो क्षण तिच्यासाठी खूप मजेदार होता. खाली पडल्यानंतर भारती स्वतः हसली. पण तिच्या मालिश करणाऱ्याने मात्र हसू रोखून चेहरा निर्विकार ठेवला.

या घटनेचे वर्णन करताना, भारतीने शेअर केले, "मी खूप जोरात पडले, आणि जेव्हा एखादी जाड मुलगी पडते तेव्हा ते घटना खुप मजेदार असते. मी खूप खोडकर आहे कारण जेव्हा मी किंवा इतर कोणीतरी पडते तेव्हा मी त्यांना उठण्यास मदत करते, पण मी हसायला देखील लागते."

या घटनेमुळे कॉमेडियन भारतीला पाठदुखीचा प्रचंड त्रास झाला आणि दुसऱ्या दिवशी ती एक्स-रे काढायला गेली. तिने तिच्या डॉक्टरांना बोलावले त्यांनी तिला तपासून एक्स-रे करून घ्यावा असे सुचवले.

भारती सिंगने देखील शेअर केले की तिचा पती हर्ष लिंबाचिया डॉक्टरांकडे आला होता. त्याला पाहून तिला आश्चर्य आणि आनंद झाला. मात्र, हर्षने विनोद केला की, भारती पडल्याबद्दल हर्ष सुद्धा डॉक्टरांसोबत हसायला आला होता.