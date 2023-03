Akanksha Dubey Suicide: आत्महत्या करण्याआधी समोर आला आकांक्षा दुबेचा शेवटचा व्हिडिओ

By

Akanksha Dubey Suicide News: भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे हिने बनारसमधील सारनाथ येथील हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली आहे. आकांक्षाच्या आत्महत्येची खबर येताच सगळीकडे खळबळ माजली आहे.

वयाच्या २५ व्या वर्षी आकांक्षाने हे टोकाचे पाऊल उचलले. आकांक्षाच्या सारनाथ पोलीस स्टेशन सोमेंद्र हॉटेलमध्ये आकांक्षाने गळफास घेतला.

आकांक्षाने आत्महत्या केल्याची खबर हि भोजपुरी इंडस्ट्रीसाठी अत्यंत धक्कदायक आहे. अशातच आत्महत्येपूर्वी आकांक्षाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय.

या व्हिडिओत आकांक्षा काळ्या रंगाच्या ड्रेसमध्ये दिसत असून तिने जीन्स परिधान केलीय.आकांक्षा सेल्फी कॅमरा हातात ठेवुन आरशासमोर भोजपुरी गाण्यावर डान्स केलाय. आकांक्षा आनंदात ठुमके लगावताना दिसतेय.

आकांक्षाचा व्हिडिओ अगदी काही तासांपूर्वीचा आहे. हा व्हिडिओ पाहून आकांक्षा गळफास घेऊन करून स्वतःचं आयुष्य संपवेल याची कोणी कल्पना करू शकत नाही.

आकांक्षाच्या या व्हिडिओखाली तिच्या फॅन्सने तिला श्रद्धांजली वाहत शोक व्यक्त केलाय. याशिवाय आत्महत्येनंतर काही तासांनी अभिनेत्रीचे शेवटचे गाणे रिलीज करण्यात आले. 'ये आरा कभी हरा नहीं' असे या गाण्याचे शीर्षक आहे.

या गाण्याचा व्हिडिओ पवन सिंग आणि आकांक्षा यांच्यावर शूट करण्यात आला आहे. गाण्याचे बोल जावेद अख्तर आणि इमामुद्दीन यांचे असून संगीत प्रियांशू सिंग यांनी दिले आहे.

या गाण्याच्या व्हिडिओला अवघ्या 5 तासात 4 लाखांहून अधिक व्ह्यूज आले आहेत. येथे व्हिडिओ पहा. आकांक्षाच्या आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. पोलीस सखोल तपास करत आहेत.

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे हिने रविवारी सारनाथमधील हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली. बॉलिवूड रिपोर्टनिसार, आकांक्षा चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी वाराणसीला गेली होती. मात्र रविवारी ती तिच्या रुममध्ये लटकलेल्या अवस्थेत आढळली.

आकांक्षाने अभिनेत्रीने याआधी अनेक मोठ्या भोजपुरी चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. आकांक्षानं 'मुझसे शादी करोगी', 'साजन' अशा भोजपूरी सिनेमांमध्ये काम केले होते.