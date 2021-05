भूमी करतेय कोरोना रुग्णांची मदत; आईला रुग्णालयात पाहिल्यापासून केला निश्चय

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री भूमी पेडणेकरला Bhumi Pednekar काही दिवसांपूर्वी कोरोनाची लागण झाली होती. भूमीसोबतच तिच्या आईलादेखील कोरोना झाला होता. वेळेवर उपचार मिळाल्याने ती आणि तिच्या आईने कोरोनावर मात केली. भूमीच्या आईला उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. त्यावेळी भूमी खूप घाबरली होती. तेव्हापासून तिने कोरोना रूग्णांसाठी मदत करण्याचा निश्चय केला आहे. (bhumi pednekar is helping people in the war against corona)

एका मुलाखतीमध्ये भूमीने सांगितले, "मी सोशल मीडियाद्वारे कोरोना रूग्णांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी एक टीम तयार केली आहे. मी आणि माझी टीम कोरोना रूग्णांसाठी मदत करत आहे. आम्ही गरजूंपर्यंत प्लाज्मादेखील पोहचवत आहेत. आम्हाला कमीत कमी 100 ते 150 लोकांचे रोज मदतीसाठी फोन येतात. अनेक वेळा लोक व्हिडीओ कॉल देखील करतात. मी अनेकांसोबत व्हिडीओ कॉलवर बोलते."

हेही वाचा: 'आजही तुझी उणीव जाणवते'; हार्दिक जोशीची भावूक पोस्ट

कोरोना काळातील अनुभवाबद्दल भूमीने सांगितले, "जेव्हा माझा रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आला तेव्हा मी आणि माझे कुटुंब होम आयसोलेशनमध्ये होतो. पण जेव्हा माझ्या आईला कोरोनाची लागण झाली तेव्हा तिला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले. तेव्हा मी खूप घाबरले होते. त्यानंतर मी ही कोरोना रूग्णांच्या मदतीसाठी टीम तयार केली." भूमी तिच्या टिमसोबत कोरोना रूग्णांसाठी प्लाज्मा, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन बेड्सची व्यवस्था करत आहे.