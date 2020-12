'तुझं तर तोंडच फोडेल मी आता '; कश्मिराचा व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई -अभिनेत्री कश्मिरा शाह आणि निक्की तांबोळी यांच्यातील भांडणे आता कमालीच्या टोकाला गेली आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे हा प्रकार समोर आला आहे. त्याची चर्चाही चांगलीच रंगली आहे. कश्मिरा तिच्या बोल्ड अंदाजाबरोबरच आक्रमक स्वभावासाठी प्रसिध्द आहे. मात्र निक्कीनं अस काही वक्तव्य केलं की त्यामुळे कश्मिरा चिडली. त्यावरच ती थांबली नाही तर तिनं निक्कीला धमकीही दिली.

टेलिव्हिजन वाहिनीवरील लोकप्रिय मालिका बिग बॉस ही तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी प्रसिध्द असलेली मालिका आहे. वाद नसेल तर बिग बॉस पाहण्यात काही अर्थ नाही अशी मानसिकता प्रेक्षकांची झालेली आहे. अशावेळी त्यात सहभागी झालेले स्पर्धक यांच्यात कुठल्याही कारणावरुन वाद रंगत असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी गायक कुमार सानू यांच्या मुलानं केलेलं वक्तव्य, भलतेच वादाच्या भोव-यात सापडले होते. आता कश्मिरा शाह आणि निक्की तांबोळी यांच्यातील भांडणे सोशल मीडियावर आली आहेत.

