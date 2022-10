Bigg Boss Marathi 4: आज होणार या पर्वातला सगळ्यात मोठा राडा.. अक्षयने सोडली पातळी?

bigg boss marathi 4: 'बिग बॉस मराठी'चा खेळ आता चांगलाच रंगू लागलेला आहे. स्पर्धकांनाही आता हा खेल नेमका काय आहे आणि तो कसा खेळायचा याचा अंदाज आल्याचे दिसत आहेल. त्यामुळे प्रत्येकजन आपापल्या पद्धतीने खेळी करून पुढे जात आहे. आता खेळी होणार म्हणजे वाद, भांडण आणि राडे आलेच. ते काही बिग बॉसच्या घराला काही नवीन नाही. पण आज बिग बॉसच्या चौथ्या पर्वातील सर्वात मोठा राडा होणार आहे. एका टास्क दरम्यान हा राडा होणार असून अक्षय आणि तेजस्विनी यांच्यात खडाजंगी होताना दिसणार आहे.

बिग बॉस मराठीच्या चौथ्या पर्वाला सुरुवात होऊन 15 दिवस उलटले असून आता खरी मजा घेऊ लागली आहे. कोण आपल्यावर गेम करतंय, कोण मनापासून साथ देतय याची प्रचिती स्पर्धकांना येऊ लागली आहे. आज घरात एक मोठा राडा होणार आहे. सदस्यांना एक टास्क दिला आहे. या टास्क दरम्यान मोठा गोंधळ होताना दिसणार आहे. यावेळी अक्षय तेजस्विनीशी पातळी सोडून बोलतोय, असा आरोप तिने केला आहे.

बिग बॉस यांनी सदस्यांवर सोपवले जबरा फॅन हे कार्य सोपवले आहे. स्टार परफॉर्मर तेजस्विनी आणि समृद्धी यांच्या ग्रुपमध्ये कार्यादरम्यान फॅन्सना मिळणार आहे कॅप्टन्सीची उमेदवारी आता ती कोणाला मिळेल हे बघणे उत्सुकतेचे असणार आहे. पण त्या आधी कार्या दरम्यान घरामध्ये जोरदार राडे होणार आहेत. कालचा दिवस प्रसाद आणि योगेशच्या भांडणामुळे गाजला. आज घरामध्ये नक्की होणार कळेलच. नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये तेजस्विनी आणि अक्षय एकमेकांवर आरोप करताना दिसणार आहेत.

तेजस्विनी अक्षयवर ओरडताना दिसणार आहे, तू मुलींकडे का गेला? असं ती म्हणते तर हि कुठली भाषा आहे तुझी बोलायची? असं अपूर्वा बोलते.. ' आता अपूर्वा हे नक्की कोणाला बोलली ते आज कळेलच. तेजस्विनी, दुसऱ्या टीमला बोलताना दिसणार आहे, हे नुसते रडू बाई आहेत. असं बोलून ती अक्षयला जोरात धक्का मारते. त्यामुळे या टास्कमध्ये अजून काय घडले कोणता ग्रुप विजयोती ठरला ? कोणाला उमेदवारी मिळाली हे आजच्या भागात कळेल.