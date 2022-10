Bigg Boss Marathi 4: मी इथे कोणाची मनं जपायला आली नाहीये.. शेवंताने सुनावले..

bigg boss marathi 4: "ALL IS WELL" म्हणतं काल बिग बॉस मराठीच्या घराचा दरवाजा उघडला. संपूर्ण महाराष्ट्र वाट बघत होता बिग बॉस मराठीच्या सिझन चौथामध्ये कोण सदस्य असतील ? अखेर काल त्या बातम्यांना, चर्चेला पूर्णविराम लागला १६ सदस्यांची काल बिग बॉस मराठीच्या घरामध्ये एंट्री झाली. आजपासून १०० दिवस १६ सदस्य कॅमेराच्या काय तर महाराष्ट्राच्या नजरकैदेत असणार असं म्हणायला हरकत नाही. घरात प्रवेश होताच एकमेकांबद्दल कुरघोड्या आणि टीका सुरु झाल्या. आता खरंच सगळं "ALL IS WELL" असेल का हे लवकरच कळणार आहे. नुकताच एक प्रोमो समोर आला असून सदस्यांमध्ये चांगलाच वाद झाल्याचे दिसून येत आहे, याचसोबत मतभेद देखील झाले.

काल दमदार नृत्य करत 16 स्पर्धकांनी बिग बॉसच्या घरात एंट्री घेतली. यामध्ये अपूर्वा नेमळेकर, किरण माने, तेजस्विनी लोणारी, प्रसाद जवादे, निखिल राजेशिर्के. अमृता धोंगदे, समृद्धी जाधव, अक्षय केळकर, योगेश जाधव, अमृता देशमुख, यशश्री मसूरकर, विकास सावंत, मेघा घाडगे, त्रिशूल मराठे, रुचिरा जाधव, डॉ. रोहित शिंदे अशा सोळा स्पर्धकांचा समवेश आहे. यातील काही चेहरे आपल्याला परिचित आहे. तर काही चेहरे हे कायमच वादग्रस्त चेहरे म्हणून समोर आले आहेत. आता पहिल्याच दिवशी ते काय राडा करणार हे लवकरच कळेल.

पहिल्या दिवशी बिग बॉसने या 16 जणांमध्ये चार ग्रुप केले. त्यानुसार प्रत्येक गटात 4 खेळाडू आहे. आता या चार खेळाडूंनी मिळून ठरवायच आहे की आपल्या गटात कोणता खेळाडू निरुपयोगी आहे. नुकताच वाहिनीने एक प्रोमो रिलीज केला आहे, ज्यामध्ये बिग बॉस आपल्या आवाजात म्हणतात प्रत्येक गटातील चारही सदस्यांनी मिळून ठरवायचं आहे की आपल्या गटातील कोणता खेळाडू निरुपयोगी आहे.

यावर सर्वांची लाडकी शेवंता म्हणजेच अपूर्वा नेमळेकरने थेट प्रसादचे नावं घेतले. एवढेच नाही तर तिने स्पष्टपणे सांगितले की, "मी इथे कोणाची मनं जपायला आली नाहीये". त्यामुळे त्यांच्यात आता मोठे मतभेद होणार हे नक्की. शिवाय त्रिशूलने किरण माने यांचं नाव निरुपयोगी सदस्य म्हणून नाव घेतलं. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी काय राडा होणार हे बघण्यासारखे ठरेल.