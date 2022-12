DR. Rohit Shinde And Ruchira jadhav Breakup?- 'बिग बॉस मराठी 4' मध्ये डॉ.रोहित शिंदे आणि अभिनेत्री रुचिरा जाधव हे रिअल लाईफ कपल सामिल झालं होतं. पण घरात अशा काही गोष्टी घडल्या ज्यामुळे घरातून बाहेर पडताना रुचिरा रोहितवर रागावल्याचं चित्र समोर आलं होतं. त्यानंतर सोशल मीडियावरही रुचिरानं रोहितला अनफॉलो केलं अन् त्यांच्यात ब्रेकअप होणार अशा बातम्यांना ऊत आला. आता रोहितनं ईसकाळला दिलेल्या पॉडकास्ट मुलाखतीत नेमकं त्याच्यात आणि रुचिरात सध्या कसं नातं आहे याविषयी स्पष्टिकरण देताना घरातील इतर सदस्यांवरही रोखठोक मत व्यक्त केलं आहे.(Ruchira Jadhav And Dr.Rohit Shinde Breakup?what rohit said.. Exclusive podcast with Dr. Roshit Shinde)

हेही वाचा: Aamir Khan Secret Affairs: विवाहित असूनही अनेकदा प्रेमात पडलाय आमिर...सीक्रेट अफेअर्सची मोठी यादी

ईसकाळला दिलेल्या पॉडकास्ट मुलाखतीत रोहित स्पष्ट म्हणाला आहे की, रुचिरानं मला अनफॉलो केलं हे खरं आहे,तिला वेळ हवा आहे, काही गोष्टी आमच्यात घडल्यात...आता नेमकं आणखी काय काय रोहित रुचिरा आणि त्याच्यातील बदललेल्या नात्याविषयी, ब्रेकअपविषयी बोलला आहे हे जाणून घ्यायचं असेल तर खाली बातमीत पॉडकास्ट लिंक जोडली आहे,तेव्हा डॉ.रोहित शिंदेची मुलाखत नक्की ऐका.

रोहितनं रुचिरा आणि त्याच्या नात्याविषयी बोलतानाच बिग बॉसच्या घरातील काही सदस्यांविषयी देखील खुलासा केला आहे. त्यात किरण माने खरे कसे आहेत...दिसतं तसं नसतं...हे सांगताना रोहितनं काही गोष्टी स्पष्ट केल्यात. घरात आता सगळे आहेत ती खोटी माणसं आणि का? यावरही रोहितनं आपलं मत स्पष्ट केलं आहे. तेव्हा डॉ. रोहित शिंदेची रोखठोक मुलाखत ऐकायची असेल तर बातमीत जोडलेली पॉडकास्ट मुलाखत नक्की ऐका.