यंदा ‘बिग बॉस मराठी’ची वाट पहावी लागणार का? 'या' कारणामुळे होतोय विलंब..

big boss marathi : 'बिग बॉस मराठी'चा चौथा सीजन आता येऊ घातला आहे. प्रेक्षक अत्यंत आतुरतेने या पर्वाची वाट पाहत आहेत. सप्टेंबर अखेर हा सीजन सुरू होईल असे बोलले जात होते, पण आता त्याला विलंब होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये काहीशी नाराजी आहे. (bigg boss marathi season 4 update this season telecast may gets delayed)

'बिग बॉस मराठी' हा कार्यक्रम प्रचंड लोकप्रिय आहे. त्यात सहभागी होणारे स्पर्धक, त्यांच्यातील वाद, भांडणं आणि राडा हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक असतात. पडद्यावर दिसणारे कलाकार बाहेर कसे असतात, वागतात हे या कार्यक्रमामुळे समोर येते त्यामुळेच बिग बॉस मराठीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. शिवाय महेश मांजरेकर सूत्रसंचालक असल्याने जेवढे स्पर्धक राडा घालतात त्याहून अधिक राडा महेश मांजरेकर आठवड्याच्या शेवटी घालतात. त्यामुळे हा शो कायमच एक चर्चेचा विषय ठरलेलं आहे. पण यंदा या सीजनला काहीसा विलंब होणार आहे. (bigg boss marathi season 4 promo out mahesh manjrekar)

याचे कारण असे की, या शोची सगळी तयारी झाली असली तरी सगळीकडे गणेशोत्सवाचा माहोल आहे, त्यामुळेच या सीझनला उशीर होत आहे. काही कलाकरांना विचारणा करण्यात आली आहे, मात्र अद्याप त्यांनी आपले निर्णय कळवलेले नाहीत. तर काही सहभागी होणाऱ्या कलाकारांच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे देखील या सीझनला उशीर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हे पर्व ऑक्टोबरमध्ये सुरू होईल असा अंदाज बांधला जात आहे.