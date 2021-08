Bigg Boss : मलायका,करीना बिग बॉसच्या घरात? करण म्हणतो...

By

छोट्या पडद्यावरील वादग्रस्त पण तितकाच लोकप्रिय रिअ‍ॅलिटी शो म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या बिग बॉसचं १५ वं पर्व आज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. विशेष म्हणजे बिग बॉस हा शो पहिल्यांदाच ओटीटीवर प्रदर्शित होणार असून प्रसिद्ध निर्माता, दिग्दर्शक करण जोहर या शोचं सूत्रसंचालन करणार आहे. त्यामुळे सध्या प्रेक्षकांमध्ये या शोविषयी चांगलीच उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या शोमध्ये यंदा सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांची नावं जाहीर झाली असून यात करीना कपूर-खान आणि मलायका अरोरा या दोघींच्या नावाचीही चर्चा होऊ लागली आहे. त्यामुळे या दोघीदेखील या शोमध्ये सहभागी होणार का असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. (Bigg Boss ott Host Karan Johar choose BFFs Kareena Kapoor Khan and Malaika Arora as his inmates)

आतापर्यंत बिग बॉसच्या सूत्रसंचालकाच्या रुपात अभिनेता सलमान खानला झळकला होता. मात्र, पहिल्यांदाच 'बिग बॉस ओटीटी' चं सूत्रसंचालन करण जोहर करणार आहे. या निमित्ताने अलिकडेच त्याने एक मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याने बिग बॉसच्या घरात मलायका आणि करीना या दोघी आल्या तर घरात कोणते किस्से घडतील यावर भाष्य केलं होतं. तेव्हापासून सोशल मीडियावर या दोघींची चर्चा रंगली आहे.

"बिग बॉसच्या घरात फोनशिवाय राहणं मला कधीच शक्य नाही. आणि, त्यातच जर मलायका अरोरा (मला) आणि करीना कपूर-खान (बेबो) त्या घरात असतील तर विचारुनच नका. जर या दोघी सुद्धा फोनशिवाय या घरात आल्या तर फारच मज्जा येईल. फोनशिवाय या दोघींनादेखील रोलरकॉस्टर राइड केल्यासारखंच वाटेल", असं करण म्हणाला. मलायका, करीना आणि करण या तिघांची खूप चांगली मैत्री आहे. बऱ्याचदा न्यु इअर, हाऊस पार्टीच्या निमित्ताने ते एकमेकांच्या घरी जाताना दिसतात.

दरम्यान, या शोचे पहिले ६ भागच 'बिग बॉस ओटीटी' वर प्रसारित केले जाणार आहेत. त्यानंतर मात्र पुढील सगळे भाग टीव्हीवर प्रसारित केली जातील. तसंच 'बिग बॉस ओटीटी' चं सूत्रसंचालन जरी करण जोहर करत असला. तरीदेखील टिव्हीवर प्रदर्शित होणाऱ्या एपिसोड्सचे सूत्रसंचालन मात्र सलमान खानच करणार आहे.