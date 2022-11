Blurr Teaser: थरकाप उडवणं काय असतं हे बघायच असेल तर तापसीच्या 'ब्लर'चा टीझर बघाच!

Taapsee Pannu Film Blurr Teaser : आपल्या दमदार अभिनयासोबतच वादग्रस्त विधानांमुळे बॉलिवूड अभिनेत्री तापसी पन्नू ही नेहमीच चर्चेत असते. हल्ली तिचे वागणेही बरेच बदलले आहे. ती अनेकदा पापराझींवर भडकत असते. तर काही पत्रकारांनाच प्रतिप्रश्न करताना दिसते. त्यामुळे तापसीशी बोलताना सगळेच चार हात दुरून असतात. अशी तापसी आता एक भन्नाट चित्रपट घेऊन आली आहे. 'ब्लर' असे तिच्या आगामी चित्रपटाचे नाव असून मागे मोशन पोस्टर आले होते. आता 'ब्लर'च्या टीझर ने थरकाप उडवला आहे.

(Blurr Teaser : Taapsee Pannu gives goosebumps as she is set to solve a murder mystery)

तापसीचा (Taapsee Pannu) 'दोबारा' हा सिनेमा काही दिवसांपूर्वी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता मात्र तो बॉक्स ऑफिसवर कमाई करण्यात अयशस्वी ठरला. आता तापसी पुन्हा नव्या सिनेमासह प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. तापसीच्या आगामी 'ब्लर' (Blurr) चित्रपटाचा टीझर आऊट झाला असून तो पाहून प्रेक्षकांची झोप उडाली आहे.

या टीझमध्ये तापसी कोणासोबत तरी फोनवर बोलताना दिसत आहे. ती म्हणत आहे.. तू गप्प का आहेस? उत्तर का देत नाहीस? मला माहित आहे की तू इथेच आहेस आणि तू मला पाहतो आहेस". त्यानंतर तापसीच्या ओरडण्याने टीझरचा शेवट होतो. यावेळी एखाद्या अंधाऱ्या बंद असलेल्या घरातून हा आवाज येत असल्याने काही गूढ घडणार असे संकेत हा टीझर देतो.

तापसी पन्नूने सोशल मीडियावर 'ब्लर'चा टीझर शेअर केला आहे. टीझर शेअर करत तिने लिहिलं आहे,"सर्व बाजूंनी धोकाचं आहे. तरीही गायत्री या अडचणींचा सामना करू शकते का? तिच्या नजरेने जगाला पाहण्यासाठी तयार राहा". 'ब्लर' हा सिनेमा सायकॉलॉजिकल थ्रिलर आहे.

एका महिलेच्या संघर्षावर भाष्य करणारा 'ब्लर' हा सिनेमा आहे. या सिनेमात तापसी गायत्री नामक एका मुलीच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तापसीने या सिनेमाची निर्मितीदेखील केली आहे. हा सिनेमा येत्या 9 डिसेंबरला झी 5 या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. या सिनेमात तापसी पन्नू आणि गुलशन देवय्या मुख्य भूमिकेत आहेत. तर अजय बहल आणि पवन सोनी यांनी या सिनेमाचं कथानक लिहिलं आहे.