Bohemia Rapper : प्रसिद्ध पंजाबी रॅपर बोहेमिया अडचणीत, दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला मोठा आदेश! 'यापुढे बोहेमियाला...'

हायकोर्टानं सागा म्युझिकनं बोहेमियाच्या विरोधात जी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आदेश दिला आहे. त्या आदेशानंतर बोहेमियाच्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे. सागा म्युझिक कंपनीनं (Saga Music Company) बोहेमियानं आपण त्याच्याशी जो करार केला होता त्याचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. Bohemia can not perform without permission of Saga Music