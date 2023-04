Baba Siddique Iftar Party: इफ्तार पार्टी बाबा सिद्दिकींची पण हवा भाईजानची

By

Baba Siddique Iftar Party News: बाबा सिद्दीकी यांची इफ्तार पार्टी म्हटली कि अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी पार्टीला दणक्यात हजेरी लावतात. नुकतीच रमझान निमित्ताने बाबा सिद्दिकींच्या घरी इफ्तार पार्टी झाली. या पार्टीत बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली. माजी आमदार बाबा सिद्दीक आज 16 एप्रिल रोजी त्यांची प्रसिद्ध इफ्तार पार्टी आयोजित करत आहेत! या इव्हेंट मध्ये पाहुण्यांच्या यादीमध्ये शाहरुख खान, सलमान खान, पूजा हेगडे आणि बरेच काही यासह बी-टाउनची मोठी नावे आहेत.

(bollywood actor Salman khan at Baba Siddique's Iftar Party, shiv thakare, shehnaz gill, emran hashmi, shah rukh khan at the event)

नेहमीप्रमाणे स्टाईलमध्ये येऊन सलमान खानने या इव्हेंटमध्ये भाव खाल्ला! भाईजानने त्याचे स्वाक्षरीचे ब्रेसलेट आणि सोनेरी घड्याळासह संपूर्ण काळा पोशाख निवडला. कार्यक्रमात प्रवेश करताच बाबा सिद्दिकी आणि त्यांचा मुलगा झीशान सिद्दीकी यांना मिठी मारून किसी का भाई किसी की जान सलमानने सिद्दीकी बाप - लेकाच्या जोडीसोबत पॅप्ससाठी पोझ दिली.

या सोहळ्यात खास आकर्षण ठरली ती म्हणजे शाहरुख - सलमानची जोडी. शाहरुख - सलमान बाबा सिद्दिकींच्या इफ्तार पार्टीला एकत्र आले. त्यावेळी नेहमीप्रमाणे सलमानला पाहताच शाहरुखने त्याला प्रेमाने मिठी मारली. आणि त्याच्या गालावर किस केलं. दोघेही सुपरस्टार खास अंदाजात मॅचिंग कपड्यात एकमेकांसोबत फोटोशूट करताना दिसले. याशिवाय या इफ्तार पार्टीमध्ये शिव ठाकरे, शेहनाज गिल, इम्रान हाश्मी, काजोल, एम.सी.स्टॅन असे अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते.