बॉलीवूड अभिनेता संजय दत्तला फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे निदान

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्तला कर्करोग झाल्याची बातमी समोर येत आहे. शनिवारी श्वास घ्यायला त्रास होत असल्यामुळे संजय दत्तला लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली होती. त्यानंतर सोमवारी त्याला घरी सोडण्यात आले.

Sanjay Dutt diagnosed with lung cancer. Let’s pray for his speedy recovery.https://t.co/IBc6j2XchZ

