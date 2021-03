संजू बाबाने घेतला वॅक्सिनचा पहिला डोस ; डॉक्टरांचे मानले आभार

मुंबई - बॉलिवूडमध्ये आपल्या स्टईल आणि हटके अंदाजामुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा कलाकार म्हणजे संजय दत्त. संजयच्या बोलण्याच्या, चालण्याच्या स्टाईलला अनेक जण कॉपी करतात. त्याचा चाहता वर्ग मोठा आहे. संजयला त्याच्या चाहते 'बाबा' किंवा 'संजू' या नावाने संबोधतात. नुकतेच कोरोनाची लस घेऊन त्याच्या चाहत्यांना लस घेण्याबाबत प्रेरित केले आहे. लस घेतानाचे फोटो संजयने सोशल मिडीयावर शेअर केले आहेत.

संजय दतने लस घेतानाचे फोटो शेअर करून कॅप्शन लिहीले,'बीकेसी वॅक्सिन सेंटरमध्ये आज मी कोव्हिड-19 वॅक्सिनचा पहिला डोस घेतला. मी डॉक्टर डेरे आणि त्यांच्या पुर्ण टीमचे एवढे चांगले काम करण्यासाठी अभिनंदन करतो. मला त्याच्या मेहनती विषयी प्रेम आणि सन्मान वाटतो.जय हिंद!'.

Received my first shot of the COVID-19 vaccine today at the BKC vaccine center.

I want to congratulate Dr. Dhere and his entire team for doing such a wonderful job! I have so much love & respect for them & their hard work. Jai Hind! pic.twitter.com/LcSNoAsf0G

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) March 23, 2021