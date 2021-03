थलाइवी'च्या ट्रेलर रिलीजला कंगना का झाली भावूक; पहा व्हिडीओ

मुंबई : हिंदी चित्रपट सृष्टीतील बोल्ड वक्तव्य करून नेहमीच चर्चेत राहणारी अभिनेत्री म्हणजे कंगना राणावत. कंगना नेहमीच सोशल मीडियावर काही ना काही पोस्ट शेअर करत असते. मग ते सरकार विरोधी वक्तव्य असो वा बॅालिवूडमधील कलाकरांवरील टिका कंगना बिधास्त तिची मतं सोशल मीडियावर शेअर करते. ट्विटरच्या माध्यमातून कंगना आपली मत लोकांपर्यंत पोहचवते. अनेक वेळा तिच्या ट्विटमुळे तिला ट्रोल केले जाते.

कंगनाचा 'थलाइवी' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर २३ मार्चला प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या जीवनावर आधारित आहे. कंगनाने या चित्रपटातील तिच्या तीन वेगवेगळ्या लुकचा फोटो सोशल मिडीयावर शेअर केला होता. या चित्रपटामधून कंगना जयललिता यांचा अभिनेत्री ते राजकारणी हा प्रवास प्रेक्षकांना तिच्या अभिनयामधून दाखवला आहे. कंगनाच्या या लुकमुळे प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलर रिलीजच्या वेळीस कंगनाचा एका व्हिडीओ सध्या सोशल मिडीयावर खूप व्हायरल होतोय.

I call myself Babbar Sherni cause I never cry I never give anyone the privilege of making me cry, don’t remember when I cried last but today I cried and cried and cried and it feels so good #ThalaiviTrailer https://t.co/lfdXR321O0

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 23, 2021