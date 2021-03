मुर्खांनी स्वत:ची लाज वाटेल असं वागू नये; सदगुरुंच्या ट्रोलर्सना कंगनाचं उत्तर

मुंबई - आपल्या बिनधास्त आणि बोल्ड वक्तव्यांमुळे नेहमीच चर्चेत असणारी अभिनेत्री म्हणजे कंगना राणावत. कंगना नेहमीच सोशल मिडीयावर काही ना काही पोस्ट करत असते. तिच्या सोशल मिडीयावरील मतांवरून अनेक वेळा तिला ट्रोल केले जाते. मोटिव्हेशन स्पिकर जग्गी वासूदेव म्हणजेच सद्गुरू यांचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर खूप गाजतात. तसेच त्यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टला देखील नोटकऱ्यांची पसंती मिळते. सद्गुरू त्यांच्या मोटिव्हेशन व्हिडीओ आणि सोशल मीडिया पोस्टमधून लोकांना संदेश देतात. कंगना सद्गुरूंची शिष्या आहे. तिने एकदा सद्गुरूंची मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.

नुकताच सद्गुरूंनी महिला दिनानिम्मीत्त एक ट्विट केले होते. त्यामध्ये सद्गुरूंनी हातात चाफ्याचं फुल घेऊन फोटो पोस्ट केला. सद्गुरूंनी या फोटोला 'स्त्रीत्व हा काही लिंगभाव नाही ते एक परिमाण आहे' असे कॅप्शन दिले.

Idiots who got rats IQ and worms existence are targeting Sadhguru for calling feminine a dimension, not a gender, they will be shocked to know they have Sun and moon,their mother and their father,masculine n feminine both dimensions within them.Fools stop embarrassing yourselves. pic.twitter.com/XrWgeNJABh

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 10, 2021