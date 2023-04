Parineeti Chopra Engagement: तुम्ही फक्त फोटो काढत बसा, परिणीती आणि राघवने साखरपुडाही उरकला..?

By

Parineeti Chopra - Raghav Chadha Engagement News: अलीकडच्या काळात, परिणीती चोप्रा राजकारणी राघव चढ्ढासोबतच्या लग्नाच्या अफवांमुळे चर्चेत आहे. दोघांनी अद्याप त्यांच्या नातेसंबंधाची काहीही स्पष्ट केलेली नाही, परंतु ताज्या रिपोर्टनुसार असे दिसते की, परंतु या दोघांनी आधीच गुपचूप साखरपुडा केलाय असं सांगण्यात येतंय. तसेच, या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हे दोघे लग्न करणार आहेत.

(bollywood actress Parineeti Chopra and aap leader Raghav Chadha roka ceremony done, wedding in october)

हेही वाचा: संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

इंडिया टुडेला या आघाडीच्या वृत्तपत्रानुसार, परिणिती आणि राघव जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या उपस्थितीत पारंपारिक रोका समारंभात गुंतले आहेत. “परिणिती आणि राघवचा रोका पूर्ण झाला आहे.

ही कौटुंबिक आणि खाजगी गोष्ट होती आणि ते दोघेही खूप आनंदी आहेत. या वर्षाच्या ऑक्टोबरच्या अखेरीस दोघे लग्न करणार आहेत.

परिणिती आणि राघव यांना घाई नाही आणि लग्नाच्या करण्यापूर्वी त्या दोघांकडे कामाची कमिटमेंट आहेत,लग्नापेक्षा कामाला महत्व देणं आणि त्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे” परिणीती आणि राघव यांनी सांगितलं आहे.

याशिवाय परिणितीची चुलत बहीण म्हणजेच अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा Jio MAMI फिल्म फेस्टिव्हलसाठी भारतात येणार आहे.

म्हणूनच प्रियंका भारतात येण्यानिमित्ताने परिणीती आणि राघवच्या लग्नालाही ती उपस्थित राहणार आहे.

जेव्हापासून परिणीती आम आदमी पक्षाचे नेते राघव सोबत शहरात अनेकवेळा दिसली, तेव्हापासून त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा इंटरनेटवर फिरू लागल्या.

पुढे लवकरच, केवळ अफवा असलेली जोडपे एप्रिलमध्ये लग्नबंधनात अडकतील अशी चर्चा होती. असे काहीही झाले नाही.

यादरम्यान, परिणीतीला पापाराझींनी तिच्या लग्नाबद्दल विचारले, तेव्हा तिने स्पष्ट काहीही सांगितले नसले तरीही तिने हसत - लाजत तिची प्रतिक्रिया दिली.

काहीच दिवसांपूर्वी अत्यंत साध्या पोशाखात परिणीती आणि राघव स्पॉट झाले. त्यावेळी परिणीती आणि राघव यांच्या बोटात चमकणाऱ्या अंगठीकडे सर्वांचं लक्ष गेलं.

अशाप्रकारे दोघांचा साखरपुडा झाला असून ऑक्टोबर मध्ये दोघे लग्न करणार अशी चर्चा सुरु झालीय.