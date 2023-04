Parveen Babi Birthday: महेश भटच्या प्रेमात आकंठ बुडालेली परवीन.. पण या कारणाने होऊ शकलं नाही लग्न

Parveen Babi Birthday: बॉलिवूडमध्ये अनेक अभिनेत्री अशा होत्या ज्या एक ट्रॅजेडी बनून राहिल्या. या अभिनेत्रींनी एक काळ त्यांच्या अभिनयाने गाजवला. मात्र जेव्हा त्यांची जगातून एक्झिट झाली तेव्हा मात्र अनेकांना चटका बसला. अशा अभिनेत्रीची ग्लॅमरस कारकीर्द पुढेही अनेकांना भुरळ पाडली. अशीच एक अभिनेत्री म्हणजे परवीन बाबी. आज परवीन बाबीचा वाढदिवस. त्यानिमित्ताने परवीनचं लव्ह लाईफ आपण जाणून घेऊया..

(bollywood actress Parveen babi who is deeply in love with Mahesh Bhatt.. But due to this reason the marriage could not take place)

परवीन ७० च्या दशकातील ग्लॅमरस आणि बोल्ड हिरोईनपैकी एक होती. त्या काळात परवीन बाबीने तिच्या बोल्डनेसमुळे पडद्यावर चांगलीच दहशत निर्माण केली होती. जगाचा निरोप घेऊनही परवीन हे असे व्यक्तिमत्त्व आहे, जे आजही लोकांच्या हृदयात वावरते. परवीनला तिच्या कामासाठी नाव मिळालं असेल, पण पण त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य खूप अपूर्ण होते. परवीनने त्यावेळी अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले. त्या काळातील सर्वात महागड्या अभिनेत्रींपैकी ती एक होती. 4 एप्रिल ही त्यांची 72 वी जयंती आहे. यानिमित्ताने परवीनच्या आयुष्यातील काही रंजक किस्से जाणून घेऊया.

परवीन बाबीचे अनेक अभिनेत्यांसोबत अफेअर होते. बहुतेक चित्रपटांमध्ये खलनायकाची भूमिका करणारे डॅनी डेन्झोंगपा आणि परवीन बाबी जवळपास ४ वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते. नंतर दोघांचे ब्रेकअप झाले. डॅनीसोबत वेगळे झाल्यानंतर परवीन बॉबी आणि कबीर बेदी जवळ आले. हे नातेही चांगले गेले नाही आणि दोघेही वेगळे झाले. कबीर बेदीसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर परवीन बाबी विवाहित महेश भट्ट यांच्या प्रेमात पडली, पण सिगारेट आणि दारूमुळे ती खूप आजारी होती. यामुळे महेश भट्टही त्यांना सोडून गेले.