अम्फन चक्रीवादळाचं नवं संकट, बॉलिवूडकर म्हणतात...

मुंबई : संपूर्ण जग कोरोना विषाणूशी लढत असताना पश्चिम बंगालमध्ये आलेल्या अम्फन या चक्रीवादळाने रौद्र रुप धारण केलं. या वादळामुळे 72 जणांचा बळी गेला. या वादळाने पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्ये अक्षरशः हाहाकरा माजवला आहे. कोरोनासारखं संकट अधिक गडद होत असताना हे नवं संकट उभं राहिलं आहे. या वादळामध्ये बळी गेलेल्या लोकांना आता बॉलिवूडकरांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. तसेच पश्चिम बंगालमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडेही आपण गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे असे हे बॉलिवूडकर म्हणत आहेत.

हे ही वाचा - आमीर खानच्या पाणी फाऊंडेशनला मिळाली आता जागतिक ओळख

पश्चिम बंगालमध्ये आलेल्या अम्फन या चक्रीवादळामुळे अनेक जणांना आपला प्राण गमवावा लागला. तसेच अनेक भागांमध्ये जलमय परिस्थिती निर्माण झाली. येथील सारे फोटो सध्या सोशल मीडियावरही व्हायरल होत आहेत. अशामध्ये अभिनेता आयुष्मान खुराणाने या चक्रीवादळामध्ये आपला प्राण गमावलेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत ट्विट केले आहे.

Devastated seeing the damage caused by #CycloneAmphan.. Praying for the safety of all the people who have been affected in Odisha, West Bengal and Bangladesh! My sincere condolences to the families of the people who have lost their lives

— Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) May 21, 2020