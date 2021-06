'सत्यनारायण की कथा' चित्रपटातून समीर विद्वांसचं बॉलिवूड पदार्पण

By

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक समीर विद्वांस Sameer Vidwans हे लवकरच बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहेत. आगामी 'सत्यनारायण की कथा' Satyanarayan Ki Katha या हिंदी चित्रपटाचं दिग्दर्शन ते करणार असून नुकतीच याची घोषणा करण्यात आली. या चित्रपटात अभिनेता कार्तिक आर्यन Kartik Aaryan मुख्य भूमिका साकारणार आहे. कार्तिकसोबत यामध्ये कोणती अभिनेत्री झळकणार हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. 'नवीन प्रवासाला सुरुवात होतेय. तुमच्या शुभेच्छा आणि प्रेम असंच राहू द्या', असं म्हणत समीर विद्वांस यांनी या चित्रपटाची पहिली झलक सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. या चित्रपटाची निर्मिती साजिद नाडियादवाला करत आहे. (bollywood debut of Sameer Vidwans Satyanarayan Ki Katha Kartik Aaryan to star in epic love saga)

'मला साजिद सरांसोबत काम करायचं होतं. याहून अधिक चांगला सहयोग कोणता असू शकत नाही. सत्यनारायण की कथा या चित्रपटात प्रेम कथा आणि संगीत यांचा मेळ असेल. या चित्रपटासाठी मी आणि संवेदनशील विषयांवर उत्तम चित्रपट बनवण्यासाठी प्रसिद्ध असणारे समीर विद्वांस सर पहिल्यांदाच एकत्र काम करत आहोत', असं कार्तिक आर्यन म्हणाला.

हेही वाचा: बिग बॉस मराठी ३ लवकरच; महेश मांजरेकरांनी शेअर केला व्हिडीओ

या वर्षाअखेर चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात होणार आहे. २०२२ मध्ये हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. साजिद नाडियादवाला आणि नम: पिक्चर्स मिळून या चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत. समीर विद्वांस यांना 'आनंदी गोपाळ' या चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आता बॉलिवूड पदार्पणासाठी अनेक मराठी कलाकार त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. 'तुझ्या या नव्या प्रवासासाठी खूप खूप शुभेच्छा. इथेही तू तुझी वेगळी छाप पाडल्याशिवाय राहणार नाही. अटकेपार झेंडा लावूनच येशील. खूप अभिमान मित्रा', असं ट्विट हेमंत ढोमेनं केलंय. याआधी समीर विद्वांस यांनी 'धुरळा', 'वायझेड', 'आनंदी गोपाळ', 'डबलसीट', 'क्लासमेट्स', 'लग्न पहावे करून', 'टाइम प्लीज' यांसारख्या दमदार चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलंय.

हेही वाचा: या मराठी कलाकारांनी इंडस्ट्रीतच शोधलं प्रेम