अमेरिकेच्या नेवीनं गायलं 'ये जो देस है तेरा'; शाहरुख झाला भावूक 

मुंबई - भारतीय चित्रपटांबद्दलचं प्रेम सर्वश्रृत आहे. त्याचा जगभरात बोलबाला आहे. अनेक प्रमुख देशांमध्ये बॉलीवू़डविषयी परदेशी प्रेक्षकांमध्ये आदराची भावना आहे. सध्या युएस नेव्हीचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. त्याला सगळीकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्याचे कारण म्हणजे युएस नेव्हीच्या एका कार्यक्रमात 'ये जो देस है तेरा' हे गाणं सादर करण्यात आलं. जेव्हा ते गाणं सोशल मीडियावर गेलं त्यावेळी त्याला मिळालेला प्रतिसाद प्रचंड होता. त्या अमेरिकन जवानाचे कौतूक सगळ्यांनी केले. गाण्याचे व्टिट पाहिल्यानंतर बॉलीवूडच्या किंग खाननंही व्टिट केलं. त्याविषय़ी लिहिताना तो भावूक झाल्याचे दिसुन आले आहे.

त्याचे झाले असे की, अमेरिकी नौदलाच्या एका सैनिकानं शाहरुखच्या स्वदेश चित्रपटातील 'ये जो देस है तेरा' हे गाणं गायलं. त्यानंतर ते गाणं सोशल मीडियावर व्हायरल झालं. आणि त्या अमेरिकी नौदलाच्या सैनिकावर कौतूकाचा वर्षाव सुरु झाला. या गाण्याच्या व्हिडिओला भारताचे राजदूत तरनजीत सिंह सिंधूने व्टिटरवर शेअर केले आहे. शाहरुखच्या व्टिटरबरोबर त्याला ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमानचेही व्टिट आले आहे. त्यानंही त्या गायकाचे कौतूक केले आहे.

'ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता! This is a friendship bond that cannot be broken ever.' singing a popular Hindi tune @USNavyCNO 's dinner last night! pic.twitter.com/hfzXsg0cAr

— Taranjit Singh Sandhu (@SandhuTaranjitS) March 27, 2021