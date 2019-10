Boycott_BigBoss : नेटकऱ्यांचे गंभीर आरोप, अशाप्रकारे केला विरोध

मुंबई : भारतातला सर्वात लोकप्रिय रिअॅलिटी शो म्हणजे 'बिग बॉस'. सध्या बिग बॉसचं तेरावं पर्व चालू आहे. बिग बॉस शो हा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सतत चर्चेत असतो. घरातील वाद विवाद, अफेअर आणि दिले जाणारे टास्क यांमुळे हा शो चर्चेचा विषय ठरतो. आताही तो अशाच एका कारणाने चर्चेत आहे आणि यावेळी बिग बॉस शोच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अवघ्या काही दिवसांतच हा शो बॉयकॉट करण्याची मागणी नेटकऱ्यांनी केली आहे.

Biggboss should be banned because they attack on our culture and religion.#Boycott_BigBoss #BanBigBoss #ban_biggboss pic.twitter.com/N2vhiBSVfy

— youth for hindutva (@Yhindutva) October 7, 2019